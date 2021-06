Bình Dương tìm người đến 5 khu chợ liên quan các ca mắc Covid-19

Quá trình truy vết 33 trường hợp vừa nhiễm SARS-CoV-2, ngành y tế tỉnh Bình Dương ra thông báo tìm người từng đến 5 khu chợ và 22 địa điểm có yếu tố dịch tễ.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 14h ngày 22/6, địa phương này ghi nhận thêm 33 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Trong đó, 22 ca liên quan một công ty tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, 6 ca liên quan đến công ty gốm ở thị xã Tân Uyên, 4 ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở chi nhánh công ty xử lý chất thải và một tài xế chở hàng tuyến Bắc - Nam (đi chung xe với BN13374 đã công bố ngày 21/6).

Lực lượng y tế Bình Dương phun khử khuẩn tại nơi có ca mắc Covid-19. Ảnh: Thanh Kiều.

Theo ngành y tế tỉnh Bình Dương, các trường hợp F1, F2 của ca mắc mới đang được truy vết thần tốc. Các điểm dịch tễ liên quan được ngành chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

Liên quan đến 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế tỉnh Bình Dương thông báo ai đã đến các địa điểm theo khung giờ dưới đây đến ngay trạm y tế xã, phường khai báo y tế để được hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19.

Quán bánh bèo ở địa chỉ 627 khu 8 Phan Đăng Lưu, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, 5h-11h ngày 6/6-18/6.

Công ty TNHH Right Rich, quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, 7h-21h ngày 8/6-16/6.

Chợ Bưng Cầu khoảng 8h ngày 15/6.

Nhà trọ Nguyệt Vy, khu phố 9, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, ngày 16-21/6.

Công ty House Wares, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM, 4h ngày 18/6.

Bãi xe Quân đoàn 4, Cục Quân đoàn 4, TP Thuận An, 17h ngày 18/6 đến sáng ngày 19/6.

Công ty SeeWang, KCN Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, ngày 20/6.

Trường THPT Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, 7h-11h ngày 1/6-14/6.

Chợ mới Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên, 15h-16h ngày 15/6.

Tiệm thuốc tây Minh Châu đối diện chợ Tân Phước Khánh, ngày 13/6.

Bách Hóa Xanh đối diện đường Bình Chuẩn 62, 9h ngày 16/6.

Chợ Phú Phong, đường ĐT743, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, ngày 12/6.

Chợ Khánh Bình, TX Tân Uyên, ngày 14/5.

Shop Huyền Trang gần cây xăng Kim Hằng, TX Tân Uyên, ngày 11/6-12/6.

Cây xăng Tuệ Văng, 15h30 ngày 15/6.

Tiệm vàng Kim Long ở chợ Phú Phong, đường ĐT743, Bình Chuẩn, TP Thuận An, 15h ngày 10/6.

Tạp hóa bán ngay trước cửa nhà trọ 39, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, ngày 10/6.

Tiệm sửa xe Trong Sáng 2 (chợ Tân Phước Khánh), trước ngày 17/6

Nhà trọ 7/1 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, 14/6.

Bưu điện Bình Chuẩn, TP Thuận An, 13h45 ngày 9/6.

Phòng Khám ĐKKV Thuận Giao, 14h30 ngày 16/6.

Tiệm điện thoại gần cổng đình thần phường Thuận Giao, TP Thuận An, 7h ngày 17/6.

Quán cơm Ông Mập gần nhà trọ Trung kiên, ngày 4/6-17/6

Cây xăng Hồ Bửu 5, ngày 15/6.

Xe bán bún hàng rong trước cổng Công ty House Wares, 15h30 ngày 12/6.

Chợ Vị Hảo, phường Tân Phước Khánh (sạp tên Sơn Mai), ngày 5/6.

Nhà trọ 22/20C phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, ngày 4/6-17/6.

Từ ngày 27/4, Bình Dương ghi nhận 141 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng gồm: 3 trường hợp tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; 5 trường hợp tại Công ty Sản xuất Thương mại Phúc Đạt, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An; 5 trường hợp tại Công ty TNHH Puku Việt Nam, phường Bình Hòa, TP Thuận An; 3 trường hợp tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An; 2 trường hợp tại phường Bình Nhâm, TP Thuận An; 2 trường hợp là tài xế chở hàng tuyến Bắc – Nam và 118 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.