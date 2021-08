Bình Dương tiếp tục thực hiện 'ai ở đâu ở đó' đến ngày 15/9

Diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, tỉnh Bình Dương quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần.

Ngày 31/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 1/9 đến ngày 15/9. Thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và 2 thị xã Bến Cát, Tân Uyên sẽ hạn chế lưu thông trong khung thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm.

Theo quyết định này, Bình Dương "khóa chặt, đông cứng" đối với 15 phường thuộc TP Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên trong thời gian nêu trên. Các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thực hiện giãn cách từ 0h ngày 1/9 đến ngày 5/9 nhưng không thực hiện áp dụng hạn chế lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

Sau thời gian này, căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại từng địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương sẽ xem xét, điều chỉnh biện pháp giãn cách.

Người dân tại TP Thuận An nhận thực phẩm hỗ trợ trong đợt giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Tuyên giáo Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, ông Minh đề nghị các sở, ngành địa phương tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh; tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội.

Các địa phương cũng cần chủ động chuẩn bị phương án đối phó với tình hình dịch bệnh và áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở “mức cao hơn” và không được “chậm hơn” khi xử lý tình huống.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến ngày 31/8, toàn tỉnh ghi nhận 114.788 ca nhiễm Covid-19, trong số này có 61.278 trường hợp khỏi bệnh, xuất viện.

Bình Dương lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh là 1 trong 21 đô thị có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới, do ICF (Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới) bình chọn. Với mục tiêu trở thành đô thị loại I, thời gian tới Bình Dương sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực từ các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng bảo đảm chất lượng và đồng bộ, gắn với chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo lộ trình.