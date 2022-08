Bình Dương sẽ xóa sổ nhiều trạm thu phí

Bình Dương sẽ bố trí mới một trạm thu phí trên tuyến đường huyết mạch Mỹ Phước - Tân Vạn. Thay vào đó, tỉnh sẽ thu mua lại và xóa sổ nhiều trạm thu phí khác.

Ngày 1/8, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Bình Dương cho biết đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT746, ĐT747B, ĐT743. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 9.623 tỷ đồng .

Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn ở Bình Dương ùn tắc giờ cao điểm. Ảnh: H.C.

Dự án sẽ đặt một trạm thu phí trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, là tuyến đường huyết mạch nối giữa Bình Dương - TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ (một phần tuyến đường này trùng với đường vành đai 3 TP.HCM).

Trạm thu phí sẽ được đặt gần vòng xoay An Phú, nút giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường Lê Thị Trung (TP Thuận An). Thời gian thu phí dự kiến trong vòng 30 năm, với tổng số tiền ước thu 9.628 tỷ đồng .

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương nói: “Mục đích đặt trạm nhằm tạo nguồn vốn thực hiện nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng tránh ùn tắc giao thông, có lợi cho người dân và doanh nghiệp vận tải lưu thông hàng hóa kịp thời”.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết sẽ tính đến việc toàn tỉnh chỉ đặt 2 trạm thu phí (tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn và quốc lộ 13) nhưng chỉ thu phí đầu ra. Ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, cho biết địa phương sẽ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐT 747a, ĐT 747b. Thị xã đã kiến nghị Tỉnh ủy Bình Dương có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết mua lại 3 trạm thu phí trên các tuyến đường trên.