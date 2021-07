Bình Dương phong tỏa tạm thời chợ cá ở TP Thủ Dầu Một

Sau khi xác định một người nhiễm nCoV tiếp xúc với tiểu thương, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời chợ cá ở phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một).

Tối 4/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã phong tỏa tạm thời khu vực chợ cá ở góc đường Điểu Ong - Bạch Đằng.

Lực lượng chức năng phong tỏa chợ cá ở phường Phú Cường. Ảnh: Minh Duy.

Trước đó, Trung tâm Y tế TP Thủ Dầu Một thông báo về trường hợp liên quan ca F0 có tiếp xúc gần với tiểu thương buôn bán cá tại khu vực nêu trên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Phú Cường đã tổ chức lực lượng rào chắn, phòng tỏa tạm thời khu vực; đồng thời, tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan.

Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương được phong tỏa sau khi 2 trường hợp đến khám sàng lọc có kết quả dương tính. Ảnh: Minh Duy.

Tối cùng ngày, 2 trường hợp tại xã An Sơn, TP Thuận An, đến khám sàng lọc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương trên đường Nguyễn An Ninh, phường Phú Cường, có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm rRT-PCR xác định 2 trường hợp nêu trên dương tính với nCoV, cả hai đã được đưa đi điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc gần 2 ca bệnh để đánh giá mức độ, nguy cơ lây nhiễm để có biện pháp xử lý tiếp theo.