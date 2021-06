Bình Dương phong tỏa phường Tân Phước Khánh

Liên tiếp có nhiều ca mắc Covid-19 mới, thị xã Tân Uyên quyết định phong tỏa phường Tân Phước Khánh từ 0h ngày 20/6.

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên Đoàn Hồng Tươi ký thông báo gửi đến cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty, xí nghiệp, ngân hàng và người dân trên toàn địa bàn phường Tân Phước Khánh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, UBND thị xã Tân Uyên phong tỏa phường Tân Phước Khánh để truy vết, sàng lọc, không chế sự lây lan của Covid-19. Thời gian từ 0h ngày 20/6 đến khi có thông báo mới.

Tất cả hoạt động không cần thiết, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, ngân hàng bị tạm dừng; chỉ được phép mở cửa kinh doanh mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yêu như: Lương thực; thực phẩm tươi sống; thực phẩm chế biến và các mặt hàng thuốc trị bệnh cho người người dân.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phong tỏa một khu phố vì có ca mắc Covid-19. Ảnh: Báo Bình Dương.

UBND thị xã Tân Uyên đề nghị tất cả người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; tự giác chấp hành yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch; thường xuyên theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh trên phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời thông báo những trường hợp liên quan đến ca bệnh để sớm can thiệp, xử lý, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Tối cùng ngày, Sở Y tế Bình Dương thông tin về 12 trường hợp mới được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, 3 người làm việc tại công ty có địa chỉ tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; 5 người làm việc tại công ty đóng trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên; một người cư trú tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; 2 người tại phường Tân Phước Khánh và một tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 56 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng gồm 3 trường hợp tại Bình Quới B (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An); 5 trường hợp tại công ty tại TP Dĩ An; 3 tại Chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An); 38 người liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên; 4 người tại Công ty có địa chỉ tại TP Thuận An và 3 tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An.