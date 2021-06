Bình Dương phong tỏa nhiều địa điểm liên quan đến các ca mắc Covid-19

Liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới tại tỉnh Bình Dương, ngành y tế đã phong tỏa một con hẻm ở TP Dĩ An và một số khu vực tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến 14h ngày 17/6, địa phương này ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 (Bộ Y tế chưa công bố).

Cụ thể, 6 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh; 4 trường hợp tại công ty có địa chỉ ở phường Bình Hòa, TP Thuận An (đã được cách ly tập trung từ trước) và 2 trường hợp tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An (vợ và con của bệnh nhân phát hiện ngày 16/6).

Lực lượng chức năng phong tỏa khu phố tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một. Ảnh: Báo Bình Dương.

Theo Sở Y tế Bình Dương, ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên được phát hiện ngày 13/6, sau đó lây sang các ổ dịch tại công ty ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; phường Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên và phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một. Tổng số ca mắc liên quan đến ổ dịch này là 26 người.

Còn tại ổ dịch tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An, được phát hiện ngày 16/6 đến nay, ngành y tế tỉnh Bình Dương ghi nhận 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Liên quan đến các ổ dịch trên, tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hẻm 195/7/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An và một số khu vực tại khu phố 7, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một.

Từ ngày 27/4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 44 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng gồm 3 trường hợp tại Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; 8 trường hợp của công ty có địa chỉ tại TP Dĩ An; 3 trường hợp tại Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An; 26 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên; 4 trường hợp tại Công ty TP Thuận An và 3 trường hợp tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An.

Hiện 44 bệnh nhân có sức khỏe ổn định, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.