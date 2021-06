Bình Dương phong tỏa nhiều công ty liên quan ca mắc Covid-19

Sau khi ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, tỉnh Bình Dương xác định thêm nhiều điểm dịch tễ mới để phong tỏa, phun khử khuẩn.

Sáng 25/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết địa phương này ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, một trường hợp liên quan F0 tại tòa nhà Flemington, TP.HCM; 2 trường hợp liên quan đến BN13048; 2 trường hợp liên quan đến BN13630; một trường hợp liên quan đến nhà trọ Kim Oanh, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên; 2 trường hợp được phát hiện qua khai báo y tế và 2 trường hợp liên quan đến nhà trọ 8 Riêng, đường 39, khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Lực lượng y tế tỉnh Bình Dương phun khử khuẩn tại nơi có ca mắc Covid-19. Ảnh: Thanh Kiều.

Liên quan đến các ca mắc mới, qua truy vết đã phát hiện thêm một số điểm dịch tễ mới tại nhà trọ Kim Oanh; nhà trọ 8 Riêng, nhà trọ Trần Văn Cao; Công ty Wanek 4, KCN Nam Tân Uyên; Công ty Wanek 1 tại Thủ Dầu Một; Công ty Phát Đại Tiến, khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Công ty Ever Tech, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Theo ngành y tế tỉnh Bình Dương, các trường hợp F1, F2 đang được điều tra truy vết; các điểm dịch tễ liên quan đến các ca mắc mới đã được lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

Tính từ ngày 27/4 đến ngày 24/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận 191 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng gồm: 3 trường hợp tại Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; 5 trường hợp tại Công ty Sản xuất Thương mại Phúc Đạt, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại Chung cư E-Home 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An); 5 trường hợp tại Công ty TNHH Puku Việt Nam (phường Bình Hòa, TP Thuận An); 3 trường hợp tại Bình Thắng, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại phường Bình Nhâm, TP Thuận An; 2 trường hợp là tài xế tuyến xe đường dài Bắc - Nam; một trường hợp là tài xế Chi nhánh Công ty Sách, thiết bị trường học TP.HCM tại Bình Dương; một trường hợp tại phường Bình Hòa, TP Thuận An và 165 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.