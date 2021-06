Bình Dương phong tỏa Công ty House Ware

Sau khi ghi nhận có 7 công nhân dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã phong tỏa Công ty House Ware để điều tra dịch tễ.

Ngày 16/6, ngành y tế tỉnh Bình Dương thông tin về 7 trường hợp mới được phát hiện dương tính dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, một trường hợp tại Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, một trường hợp tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An và 5 trường lại là công nhân Công ty House Ware, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Riêng tại Công ty House Ware tính đến nay đã có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế Bình Dương phun khử khuẩn tại nơi có ca mắc Covid-19. Ảnh: Thanh Kiều.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng TP Thuận An đã phong tỏa Công ty House Ware để điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND Phường Bình Chuẩn Tôn Quang Vinh cho biết Công ty House Ware có hơn 450 công nhân. Tại thời điểm phong tỏa có khoảng 50 người, số công nhân còn lại tạm nghỉ việc và ở nhà. Qua điều tra truy vết, lực lượng chức năng xác định có khoảng 100 F1, con số F2 chưa có thống kê đầy đủ.

Từ ngày 27/4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 25 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng gồm 3 trường hợp tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; 5 trường hợp tại Công ty Phúc Đạt, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An và 14 trường hợp tại phường Tân Phước Khánh và Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Ngoài ra, có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 chưa được Bộ Y tế công bố.