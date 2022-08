Bình Dương nói 'không bao che' vụ chôn lấp rác thải quy mô lớn

Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương cho hay cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ chôn lấp rác thải quy mô 28.000 m2 ở huyện Phú Giáo, không có việc bao che sai phạm.

Chiều 30/8, trả lời báo chí về vụ chôn lấp rác thải quy mô lớn vừa được phát hiện, bà Võ Thanh Vân (Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương) cho biết Bộ Công an đang phối hợp với Cơ quan công an ở Bình Dương rà soát, xử lý vụ việc.

"Ngay từ khi sự việc phát sinh, Sở đã báo cáo về UBND tỉnh. Phía UBND tỉnh yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm, không bao che sai phạm", đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương nói và khẳng định khi có kết luận điều tra, đơn vị sẽ thông tin đến báo chí.

Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương trả lời báo chí chiều 30/8. Ảnh: Anh Nhàn.

Ông Nguyễn Tầm Dương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, nhìn nhận các đối tượng chôn lấp rác thải thay vì chở rác về Trà Vinh, đã lén lút chôn tại huyện Phú Giáo (Bình Dương) nhằm trục lợi, đây là hoạt động có động cơ. Những người này hoạt động tinh vi trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

"Chúng tôi không dễ dãi, không dung túng cho việc này. Sự việc cần chờ kết luận điều tra", ông Dương nói.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, tại buổi họp báo. Ảnh: Phương Chi.

Về thẩm quyền xử lý, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin vụ việc đang được Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) thụ lý. Công an Bình Dương sẽ phân công lực lượng phối hợp điều tra.

"Chưa thể có kết luận cuối cùng về sự việc. Phải chờ thêm thời gian điều tra để đến kết luận cuối cùng", đại tá Chính nói.

Bãi chôn lấp rác thải trên của Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh bị Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hiện ngày 26/8.

Những chất thải này theo quy định phải được đưa về nhà máy ở tỉnh Trà Vinh để xử lý nhưng công ty đã chở về xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để chôn lấp trái phép. Trước khi bị phát hiện, có khoảng 20 lao động, 10 xe tải và xe đầu kéo loại lớn làm việc thường xuyên ở bãi này.

Đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường nhận định chưa thể lường hết được hệ lụy từ lượng lớn chất thải công nghiệp đã chôn xuống nơi đây. Việc chôn lấp trái phép rác thải quy mô lớn vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ môi trường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ghi nhận của Zing, bãi chôn lấp rác đã ngừng hoạt động, công an đang bảo vệ hiện trường. Một số bao rác vẫn còn nằm nguyên trên các xe tải. Dòng suối chảy bên cạnh bãi rác này bị ô nhiễm. Nước có màu trắng đục, nổi nhiều bọt và bốc mùi hôi.