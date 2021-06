400 cán bộ y tế, công an cùng nhiều lực lượng khác đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 30.000 người ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Tối 24/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương phối hợp với cơ quan chức năng TP Thuận An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hàng chục người dân sống trong khu vực cách ly y tế ở phường Bình Chuẩn.

Ông Tôn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, cho biết việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện từ đêm nay (24/6). Số lượng lấy mẫu là gần 30.000 người thuộc khu phố Bình Phước A và Bình Phước B.

“Thời gian dự kiến hoàn thành là 5h ngày mai. Để hoàn thành được khối công việc trên, địa phương đã huy động khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ và nhiều lực lượng khác”, ông Vinh cho biết.

Tỉnh Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 30.000 người ở phường Bình Chuẩn. Ảnh: Báo Bình Dương.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 191 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng gồm: 3 trường hợp tại Bình Quới B, P Bình Chuẩn, TP Thuận An; 5 trường hợp tại Công ty Sản xuất Thương mại Phúc Đạt, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại Chung cư E-Home 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An); 5 trường hợp tại Công ty TNHH Puku Việt Nam (phường Bình Hòa, TP Thuận An); 3 trường hợp tại Bình Thắng, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại phường Bình Nhâm, TP Thuận An; 2 trường hợp là tài xế tuyến xe đường dài Bắc - Nam; một trường hợp là tài xế Chi nhánh Công ty Sách, thiết bị trường học TP.HCM tại Bình Dương; một trường hợp tại phường Bình Hòa, TP Thuận An và 165 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.