Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm 4.000 người ở khu nhà Becamex Hòa Lợi

Sau khi ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19, tỉnh Bình Dương tăng cường lấy mẫu xét nghiệm cho các khu nhà ở xã hội và các địa điểm có nguy cơ dịch tễ cao.

Ngày 1/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) cho biết đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho khoảng 4.000 người dân sống tại khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).

Theo ngành y tế, đây là kế hoạch xét nghiệm đại trà của tỉnh Bình Dương đối với các khu vực, phạm vi có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng nhằm chủ động xét nghiệm sàng lọc, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm để chủ động phòng, chống dịch có hiệu quả.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các nơi có nguy cơ dịch tễ. Ảnh: CDC Bình Dương.

Trước đó 2 ngày, tỉnh Bình Dương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho hơn 41.000 người dân tại các phường ở thị xã Tân Uyên như Tân Phước Khánh (khu phố Khánh Thạnh và Khánh Hội), Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp, Khánh Bình và Thái Hòa. Tất cả mẫu được xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trưa 1/7, tỉnh Bình Dương thông báo địa phương này ghi nhận 48 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Cụ thể, 26 ca liên quan đến ổ dịch tại Công ty Wanek 2; 3 ca liên quan đến Công ty Việt Nam House Wares; một ca trong khu cách ly; 11 ca ở nhà trọ số 57, phường Dĩ An, TP Dĩ An; 4 ca ở nhà trọ số 36, phường An Bình, TP Dĩ An và 3 ca được phát hiện qua khai báo y tế (nguồn lây nhiễm từ TP.HCM).

Từ ngày 27/4 đến 30/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận 407 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Trước nguy cơ bùng phát dịch diện rộng, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn đề nghị Bộ Y tế xem xét cử chuyên gia về điều tra dịch tễ, truy vết và xử lý dịch; chi viện lực lượng cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ, điều dưỡng điều trị bệnh nhân Covid-19; hỗ trợ xét nghiệm nhanh, xét nghiệm RT-PCR phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19, phương tiện phòng hộ.

Đồng thời, địa phương đề nghị Viện Pasteur TP.HCM xem xét cử chuyên gia về điều tra dịch tễ, truy vết và xử lý dịch; hỗ trợ công tác lấy mẫu và xét nghiệm RT-PCR.