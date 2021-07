Bình Dương lập 450 đội lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho một triệu người

Với việc thành lập 450 đội gồm 1.800 nhân lực, tỉnh Bình Dương dự kiến lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng một triệu người dân ở các địa bàn có nguy cơ dịch tễ.

Trước tình hình dịch Covid-19 lan rộng trong cộng đồng, UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch lấy mẫu tầm soát cộng đồng và xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho người dân tại các địa bàn trọng điểm.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Y tế Bình Dương lập kế hoạch lấy mẫu diện rộng, huy động lực lượng y tế trên toàn địa bàn và lực lượng sinh viên tình nguyện để thành lập 450 đội lấy mẫu.

Trong đó, các đơn vị tuyến tỉnh thành lập 100 đội và các đơn vị tuyến huyện thành lập 350 đội. Mỗi đội sẽ có 4 thành viên gồm: Một cán bộ lấy mẫu; một cán bộ đóng gói, sắp xếp và bảo quản mẫu vào thùng; một cán bộ ghi danh sách; một cán bộ nhập liệu.

Ngành y tế tỉnh Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: CDC Bình Dương.

Các địa điểm lấy mẫu tại phường Phú Hòa, Hòa Phú, Phú Tân (TP Thủ Dầu Một); phường Bình Chuẩn, Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao (TP Thuận An); phường Tân Phước Khánh, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Khánh Bình (thị xã Tân Uyên); phường Tân Định, Thới Hòa, Hòa Lợi, An Tây, Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) và toàn bộ TP Dĩ An.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, có 1 triệu người dự kiến được lấy mẫu. UBND tỉnh giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối tổng hợp, điều phối và phân bổ nhân sự vào các đội.

Từ ngày 27/4 đến 1/7, tỉnh Bình Dương ghi nhận 497 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định về việc thành lập tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tổ công tác gồm ông Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, làm tổ trưởng; ông Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; ông Trần Anh Tú, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; ông Nguyễn Bá Đăng, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng.

Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm; hỗ trợ công tác điều trị; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học; phòng, chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng.