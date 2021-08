Bình Dương 'khóa chặt' thêm TP Dĩ An

Với số ca mắc Covid-19 tăng cao, sau TP Thuận An và thị xã Tân Uyên, Bình Dương thực hiện "khóa chặt" thêm các khu dân cư của 7 phường ở TP Dĩ An, bắt đầu từ 23/8.

Sau TP Thuận An và thị xã Tân Uyên, chiều 22/8, Chủ tịch UBND TP Dĩ An (Bình Dương) Lê Thành Tài đã ký văn bản hỏa tốc về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

TP Dĩ An sẽ áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” 7 ngày bắt đầu từ 23/8. Toàn bộ người dân các phường: Dĩ An, An Bình, Đông Hòa và Tân Đông Hiệp được yêu cầu ở yên trong nhà 24/24h. Lực lượng chức năng sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân trong thời gian áp dụng.

Đối với người dân ở các phường: Bình An, Bình Thắng và Tân Bình ngoài giãn cách theo Chỉ thị 16, tất cả người dân được đề nghị không ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Bình Dương là điểm nóng dịch thứ 2 cả nước, chỉ sau TP.HCM. Ảnh: Việt Linh.

Hiện, Bình Dương có 3 địa phương siết chặt giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để kiểm soát dịch bệnh.

Ngoài TP Thuận An và thị xã Tân Uyên, Sở Y tế Bình Dương sẽ huy động lực lượng lấy mẫu trong vòng 5 ngày theo phương án ngày 1, 3, 5 (ngày 1, 3 sử dụng phương pháp test nhanh kết hợp PCR, ngày 5 xét nghiệm PCR để khẳng định); đến từng nhà xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân đối với các phường ở TP Dĩ An.

Địa phương sẽ chủ động hỗ trợ y tế, xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine và phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm điều phối, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người dân tại 7 phường của TP Dĩ An trong thời gian này.

Trong đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 66.447 ca nhiễm, là điểm nóng của dịch Covid-19 tại khu vực phía Nam, chỉ đứng sau TP.HCM.