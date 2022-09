Bình Dương họp báo thông tin vụ cháy quán karaoke khiến 33 người chết

Vụ cháy quán karaoke An Phú sẽ được UBND tỉnh Bình Dương thông tin chi tiết trong cuộc họp báo sáng nay. Hỏa hoạn kinh hoàng tối 6/9 đã cướp đi mạng sống của 33 người.

Nội dung chính: - 20h15 ngày 6/9, lửa bùng phát tại tầng 2 của quán karaoke An Phú. - 22 người chạy lên sân thượng được cứu an toàn. Số khác tự nhảy khỏi tòa nhà. - Đêm 6/9, Bệnh viện Đa khoa An Phú tiếp nhận 40 nạn nhân. - Sáng 7/9, 29 nạn nhân được xuất viện. - Đến 20h ngày 7/9, tổng số nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận lên 33.

Sáng 8/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An). Ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, chủ trì họp báo.

Dự kiến, chính quyền địa phương thông tin chính thức thiệt hại về người và tài sản sau vụ cháy kinh hoàng, đồng thời công bố nguyên nhân ban đầu gây ra hỏa hoạn cùng nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ...

Trong cuộc họp báo này, tỉnh Bình Dương cũng sẽ thông tin về điều kiện cấp phép hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, công tác quản lý địa bàn và khắc phục hậu quả, việc hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn...

17 nạn nhân nam, 15 nữ

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 7h ngày 8/9, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 64 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Trong đó 30 người bị thương vừa và nhẹ, nhập Bệnh viện Đa khoa An Phú tối 6/9 đã được cho về trong đêm. 2 nạn nhân (một chấn thương sọ não, một chấn thương cột sống) từ Bệnh viện Đa khoa An Phú chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đang được theo dõi sức khỏe.

Lực lượng PCCC đục tường tiếp cận hiện trường bên trong quán karaoke. Ảnh: Duy Hiệu.

17 người tử vong tại Trung tâm Y tế Thuận An, 5 trường hợp đã được nhận dạng trả về gia đình. 15 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (Sở Y tế chưa công bố số thi thể được nhận dạng).

Gần 24 tiếng tiếp cận hiện trường

Vụ cháy quán karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau một ngày cứu hỏa, tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng chức năng xác định 33 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Khoảng 20h15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú, bốc cháy. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng.

Thân nhân trắng đêm ôm thi thể chờ được gọi vào nhận diện. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, một xe trạm bơm, một xe phương tiện, một xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế nhưng khói âm ỉ đến ngày hôm sau. Lực lượng cảnh sát PCCC TP.HCM chiều 7/9 cũng được điều động xuống Bình Dương, hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy.