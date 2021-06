Bình Dương gỡ phong tỏa chung cư Marina Tower

Sau khi gỡ phong tỏa, cư dân Marina Tower vẫn phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, theo dõi sức khỏe hàng ngày và cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.

Ngày 9/6, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm ký quyết định gỡ phong tỏa chung cư Marina Tower, phường Vĩnh Lúc. Thời điểm có hiệu lực từ 20h cùng ngày.

Theo quyết định trên, UBND TP Thuận An giao trung tâm y tế chủ trị, phối hợp với ngành, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh khi dỡ bỏ khu cách ly trên, khử trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đối với cư dân, chính quyền địa phương vẫn yêu cầu mọi người áp dụng nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng; tự theo dõi sức khỏe hàng ngày và khai báo y tế kịp thời khi có vấn đề sức khỏe như sốt, ho, khó thở; ghi nhận ký sinh hoạt hàng ngày như đi đâu, làm gì và tiếp xúc với những ai nhàm phụ vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Chung cư Marina Tower bị phong tỏa ngày 3/6. Ảnh: Thanh Kiều.



Đồng thời, UBND TP Thuận An đề nghị cư dân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện kịp thời nguy cơ tiếp xúc với người mắc Covid-19 và khai báo y tế.

Trước đó, chiều 3/6, lực lượng chức năng TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) khoanh vùng, phong tỏa một chung cư chung cư Marina Tower vì có một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp này sống tại căn hộ ở block C, tầng 10, chung cư Marina Tower (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An). Người này đã được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 23/5 do liên quan đến ca mắc Covid-19 ở TP.HCM.

Từ ngày 27/4 đến 9/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng cộng 8 ca mắc Covid-19. Ngoài ra, 5 bệnh nhân dương tính tại TP.HCM có lịch trình di chuyển và địa chỉ cư trú tại Bình Dương. Cơ quan chức năng đang theo dõi sát các địa điểm liên quan của những người này.