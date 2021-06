Bình Dương ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm nCoV

Ngày 7/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Bình Dương cho biết bệnh nhân làm việc tại Công ty Phúc Đạt, đã được cách ly tập trung.

Theo CDC Bình Dương, qua điều tra truy vết, bệnh nhân là nữ, 25 tuổi, cư trú tại hẻm 474 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An. Người này làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt, đường 16, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An.

Trường hợp này được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Dĩ An từ ngày 4/6 và lấy mẫu xét nghiệm ngày 5/6 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, đến ngày 6/6, người này có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan bệnh nhân này, ngành y tế tỉnh Bình Dương ra thông báo tìm những người liên quan các địa điểm:

1. Trung tâm ngoại ngữ Thành Nhân, đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, khung giờ 19h30-21h vào các ngày 25-27/5.

2. Cà phê HighLand, địa chỉ 540 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một từ 9h đến 12h ngày 28/5.

3. Quán ăn 5 Lửa, đường Huỳnh Văn Lũy từ 12h đến 13h30 ngày 28/5.

4. Quán cà phê Yes (số 2 Truông Tre, TP.Dĩ An) khoảng 9h ngày 30/5.

5. Quán Bánh canh cua đường Trần Quốc Toản, TP. Dĩ An khoảng 17h ngày 1/6.

6. Quán lẩu Biển Xanh, Khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An từ 17h45-20h ngày 2/6.

CDC Bình Dương đề nghị những người liên quan nhanh chóng liên hệ ngay trạm y tế xã/phường nơi cư trú khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Như vậy, liên quan ổ dịch tại Công ty Phúc Đạt, Bình Dương ghi nhận 5 người nhiễm SARS-CoV-2 bao gồm 3 nhân viên, 2 trường hợp F1. Ngoài ra, Hà Nội và Hà Tĩnh cũng có bệnh nhân liên quan ổ dịch công ty này. F0 ban đầu là bệnh nhân được ghi nhận ở Hà Nội, liên quan điểm nhóm Hội thánh tại TP.HCM.