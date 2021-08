Bình Dương ghi nhận 3.628 ca nhiễm nCoV trong ngày 24/8

Số ca mắc toàn tỉnh tăng 14% so với ngày 23/8. Trong đó, hơn 1/2 lượng người nhiễm nCoV được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Theo thông tin từ Sở Y tế Bình Dương tối 24/8, các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới được ghi nhận phân bổ tại những khu vực gồm:

Địa phương Số ca nhiễm virus trong ngày Tân Uyên 1.411 Thuận An 785 Bến Cát 686 Dĩ An 349 Thủ Dầu Một 271 Bắc Tân Uyên 59 Dầu Tiếng 18 Phú Giáo 8 Bàu Bàng 2 Ngoài tỉnh 39

Một số địa phương có số ca nhiễm virus cao hơn so với ngày 23/8 là Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bắc Tân Uyên và Dầu Tiếng.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4), tỉnh Bình Dương đã ghi nhận tổng cộng 77.053 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 23.110 người được phát hiện tại cộng đồng, trong các khu chợ, vùng không phong tỏa.

Trong ngày 24/8, 1.653 bệnh nhân Covid-19 tại Bình Dương đã được công bố khỏi bệnh, qua đó nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 có thể xuất viện của tỉnh lên 32.672.

Địa phương này cũng ghi nhận 35 trường hợp mắc Covid-19 tử vong trong ngày 24/8. Tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong của tỉnh Bình Dương đến nay là 639 người.

Từ ngày 2/8, Bình Dương đã lấy mẫu test nhanh và rRT-PCR cho 998.112 người trong chiến dịch xét nghiệm diện rộng đợt 2. Trong đó, 27.483 trường hợp cho kết quả dương tính.

Cũng trong ngày 24/8, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo Bộ Y tế, kinh nghiệm chống dịch tại một số tỉnh bùng phát mạnh cho thấy các yếu tố quyết định trong điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 là: oxy y tế, thuốc và trang thiết bị y tế là đặc biệt quan trọng.