Bình Dương cho phép nhiều dịch vụ hoạt động, khôi phục kinh tế

Bình Dương cho phép trung tâm thương mại, siêu thị; cửa hàng tiện lợi, tạp hóa; chợ đầu mối, chợ truyền thống; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống... hoạt động từ 1/10.

Khuya 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh ký văn bản 4988 tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bình Dương tiếp tục dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ như quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; hoạt động chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo.

Người dân nghe thông tin Bình Dương trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày 1/10 nên ra đường mua thực phẩm. Ảnh: Phạm Ngôn.

Bình Dương cho phép người dân giữa các huyện vùng xanh được lưu thông bình thường, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch khi qua các chốt kiểm soát. Riêng, TP Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát sẽ tổ chức lưu thông liên phường trong nội bộ của từng địa phương.

Các địa phương như TP Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên tổ chức giao thông theo tinh thần "an toàn đến đâu, mở rộng lưu thông đến đó".

Khi tham gia lưu thông, người dân sử dụng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực; không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, tránh ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát

Theo nội dung văn bản, Bình Dương cho phép 7 nhóm được hoạt động trở lại; trong đó, mục sản xuất, thương mại, dịch vụ có 9 lĩnh vực được hoạt động.

7 nhóm hoạt động được mở lại: 1. Các cơ quan đơn vị Nhà nước được hoạt động với số lượng nhân sự phù hợp. 2. Các cơ quan, tổ chức, văn phòng hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đóng trụ sở tại Bình Dương. 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế công lập, ngoài công lập được hoạt động đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19. 4. Hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ có 9 lĩnh vực được hoạt động trở lại: Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ gồm: + Cung cấp lương thực, thực phẩm; dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu, sửa chữa; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; bưu chính, viễn thông; dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng, công nghiệp; các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản; dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của cơ quan, tòa nhà, chung cư. + Dịch vụ công ích; dịch vụ bảo vệ; trạm thu phí sử dụng đường bộ; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ vệ sinh môi trường; dịch vụ quan trắc và xử lý môi trường; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ rửa xe; các dịch vụ tiện ích như cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải. + Bưu chính, viễn thông; in, xuất bản, báo chí; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cửa hàng sách, thiết bị văn phòng; đường sách; thư viện, phòng tranh, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; đồ dùng, dụng cụ học tập; công nghệ thông tin; thiết bị tin học; cửa hàng điện máy; cửa hàng mắt kính; cửa hàng thời trang, may mặc; cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức. + Kho dự trữ, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa. - Trung tâm thương mại, siêu thị, siêu thị mini; cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa; chợ đầu mối, chợ truyền thống; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán mang đi; với nhà hàng trong cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng, tham quan du lịch chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú, tham quan, không tổ chức buffet). - Cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất và tối đa 10 người cùng thời điểm. - Hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh thương nhân nước ngoài tại thành phố. - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, logistics, dịch vụ bổ trợ doanh nghiệp, người dân (công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, tư vấn thẩm định giá, kiểm toán, dịch vụ tài chính, thừa phát lại, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, quản lý - thanh lý tài sản, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký biến động đất đai), chứng khoán; dịch vụ cầm đồ. - Các hoạt động xúc tiến thương mại (hội chợ, triển lãm, hội nghị, sự kiện kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm). 5. Đám cưới, đám tang trong nhà được tập trung tối đa 10 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia được tiêm đủ liều vaccine, đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 60 người. Nếu sự kiện ngoài trời được tập trung tối đa 15 người; trường hợp ít nhất 90% người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 90 người. 6. Hoạt động giáo dục, đào tạo tiếp tục dạy - học gián tiếp qua Internet, truyền hình; từng bước củng cố điều kiện để kết hợp dạy - học trực tiếp. Các loại hình đào tạo cho người đã tiêm đủ liều vaccine có thể dạy - học trực tiếp nếu đảm bảo tiêu chí an toàn. 7. Hoạt động tập trung: - Hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo) được tối đa 10 người; nếu ít nhất 90% người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh Covid-19, được tập trung tối đa 60 người. - Hoạt động ngoài trời được tập trung tối đa 15 người; nếu ít nhất 90% người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh Covid-19, được tập trung tối đa 90 người. 8. Các trường hợp khác phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.