Bình Dương chi hỗ trợ công nhân mất việc

Ngày 2/6, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 có sự chuyển biến tích cực.

Người lao động hoãn hợp đồng được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: H.C.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022; lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu Bình Dương ước đạt 3 tỷ USD , tăng 17,1% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,068 tỷ USD , tăng 16,6% so với tháng trước.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, cho hay từ 2022 đến nay toàn tỉnh có hơn 36.300 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Trong quý I/2023, Bình Dương có 18.200 lao động kết thúc hợp đồng lao động không tìm được việc làm mới phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022. Từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 21.000 người lao động, trong đó có hơn 7.400 người tìm được việc làm.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan cho biết đơn vị đã ký quyết định phê duyệt cho 22.654 đoàn viên, người lao động của 97 doanh nghiệp được hưởng chính sách với tổng số tiền 34,5 tỷ đồng . Trong đó có 10.679 người lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc được phê duyệt hỗ trợ 10,6 tỷ đồng và 11.971 người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương được phê duyệt hỗ trợ 23,8 tỷ đồng . Ngoài ra, có 4 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ 12 triệu đồng.