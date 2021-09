Bình Dương chi gần 1.500 tỷ ủng hộ người lao động

Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương phối hợp với các địa phương lập danh sách duyệt chi cho gần 3 triệu người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, với tổng số tiền gần 1.500 tỷ đồng.

Trao đổi với Zing ngày 4/9, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Bình Dương Phạm Văn Tuyên cho biết tính đến ngày 3/9, Bình Dương đã chi gần 1.500 tỷ đồng cho hơn 2,9 triệu người lao động, chủ yếu là hỗ trợ nhà trọ, tiền mua lương thực và những người không có hợp đồng lao động.

Ngoài ra, ngày 3/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 15 phường "vùng đỏ" của TP Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên đang thực hiện các biện pháp “khóa chặt, đông cứng”. Mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày nhằm tạo điều kiện cho người dân yên tâm thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Cụ thể, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 15 phường được nhận hỗ trợ gồm 4 phường: Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa thuộc TP Thuận An; 7 phường: Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp thuộc thị xã Tân Uyên và 4 phường: Tân Đông Hiệp, Dĩ An, An Bình, Đông Hòa thuộc TP Dĩ An.

TP Thuận An phát gạo cho người dân ở trọ. Ảnh: Thuận An

Riêng đối với 3 phường Dĩ An, An Bình, Đông Hòa (TP Dĩ An) chỉ thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân tại các khu phố đang tiếp tục thực hiện “khóa chặt, đông cứng”. Trước đó, Mặt trận Tổ quốc TP Thuận An đã phân bổ 3.110 thùng mì tôm, 25 tấn củ quả cho 10 xã phường để hỗ trợ người dân.

Ngoài ra, TP Thuận An đã tiếp nhận 75 tấn hàng hóa gồm: gạo, mì, củ quả và nhiều hàng hóa khác với tổng trị giá gần 1.125 tỷ đồng . Địa phương này đã phân phối được 30 tấn gạo và 3 tấn rau củ quả cho 10 xã phường với tổng trị giá 525 triệu đồng.

Cấp xã phường thuộc TP Thuận An đã tiếp nhận ủng hộ 38,250 tấn gạo; 21,2 tấn rau củ quả; 200 phần quà; 200 ký lá giang, cùng nhiều hàng hóa khác với tổng trị giá gần 990 triệu đồng.

TP Thuận An tặng sữa cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Ảnh: Thuận An

TP Thuận An đã tổ chức cấp phát 1.670 suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ, bệnh nhân F0; xuất kho và phân phát 10.505 phần quà cho 600 phòng trọ, các hộ dân trong khu vực cách ly, phong tỏa, hộ nghèo, khó khăn, hộ do đường dây nóng chuyển đến với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng .

Tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các địa phương bố trí các điểm, kho hàng hóa thiết yếu đảm bảo cung cấp hàng đến tận tay người dân. Đồng thời rà soát, lập danh sách toàn bộ công nhân, lao động ở trọ đang cư trú trên địa bàn phường để hỗ trợ đúng, đủ cho từng người.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến ngày 3/9 toàn tỉnh ghi nhận 126.408 ca nhiễm Covid-19, trong số này có 72.256 trường hợp khỏi bệnh, xuất viện.