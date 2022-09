Bình Dương chỉ đạo khẩn sau vụ cháy làm 12 người chết ở quán karaoke

"Ngoài việc tiếp tục tìm kiếm nạn nhân, chăm lo hậu sự cho những người tử vong, Bình Dương sẽ kiểm tra công tác PCCC ở tất cả quán karaoke trên địa bàn", ông Võ Văn Minh cho hay.

Trao đổi với Zing sáng 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cung cấp thông tin mới nhất về việc có 12 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương). Ngoài ra, 2 nạn nhân bị thương rất nặng đang được cấp cứu.

Theo Chủ tịch tỉnh Bình Dương, địa phương đã phân công Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến hiện trường vụ cháy và trực tiếp chỉ đạo.

Với tính chất nghiêm trọng của sự việc, lãnh đạo Bình Dương cho biết chính quyền tỉnh đã ngay lập tức đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng.

Cảnh sát tiếp cận quán karaoke dập lửa. Ảnh: A.T.

Trước mắt, tỉnh Bình Dương yêu cầu tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke vì rất có thể nhiều người mắc kẹt chưa được tìm thấy. Song song với đó, tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung cứu chữa, điều trị tốt cho những người bị thương trong vụ cháy.

Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, Chủ tịch tỉnh Bình Dương đề nghị chăm lo công tác hậu sự cho gia đình những nạn nhân tử vong.

Một công việc quan trọng khác được Bình Dương tập trung chỉ đạo, đó là điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Nếu có sai phạm về công tác PCCC gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý thật nghiêm.

Ngay sau sự việc này, Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu tổng kiểm tra công tác PCCC của tất cả cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), bốc cháy ngùn ngụt.

Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Quán chứa nhiều vật liệu trang trí nội thất và gỗ khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương thời điểm nhận tin báo cháy đã điều động 13 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hỏa.

Do lửa cháy ở khu vực tầng lầu của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.