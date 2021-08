Bình Dương chi 915 tỷ đồng hỗ trợ người lao động

Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương phối hợp với các địa phương lập danh sách duyệt chi cho hơn 1,7 triệu người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, với tổng số tiền 915 tỷ đồng.

Ngày 25/8, Sở LĐTB&XH Bình Dương phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách duyệt chi cho 1,7 triệu người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền là 915 tỷ đồng .

Trao đổi với Zing, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Bình Dương Phạm Văn Tuyên cho biết cơ quan này đang cùng với các địa phương đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là các khoản hỗ trợ nhà trọ, tiền mua lương thực và những người không có hợp động lao động. Dự kiến, các nhóm được nhận hỗ trợ trong tháng 8.

Lương thực, thực phẩm được chuẩn bị trao cho người dân ở TP Thuận An. Ảnh: Thuận An

Hôm 22/8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch hỏa tốc yêu cầu chính quyền và sở, ngành cấp 5.700 tấn gạo cho 720.000 người dân ở 11 phường "vùng đỏ đậm đặc" thuộc TP Thuận An và thị xã Tân Uyên.

Mỗi người dân ở phường Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa (TP Thuận An) và phường Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên) được nhận 8 kg gạo, được trích từ nguồn dự trữ quốc gia do Chính phủ cấp.

Ngoài ra, tỉnh cũng trích ngân sách gần 540 tỷ đồng cung cấp thực phẩm cho người dân 11 phường nêu trên, với mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, trong vòng 15 ngày. Việc cấp phát lương thực, thực phẩm nhằm giúp người dân yên tâm chống dịch.

Tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các địa phương bố trí các điểm, kho hàng hóa thiết yếu đảm bảo cung cấp hàng đến tận tay người dân. Đồng thời rà soát, lập danh sách toàn bộ công nhân, lao động ở trọ đang cư trú trên địa bàn phường để hỗ trợ đúng, đủ cho từng người.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến ngày 24/8, toàn tỉnh có 77.053 ca mắc Covid-19. Trong số này có 32.672 ca khỏi bệnh được xuất viện.