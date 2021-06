‘Bình Dương cần coi dịch là cơ hội tái cơ cấu, chuyển sang kinh tế số’

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương "biến nguy thành cơ", cần coi dịch bệnh là cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi sang kinh tế số, xã hội số.

Sáng 27/6, sau khi nghe báo cáo của Bình Dương về việc phát triển kinh tế, xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao địa phương khi dịch bệnh, kinh tế vẫn tăng trưởng hơn 7%, thu ngân sách đạt trên 60%. Đời sống nhân dân chưa bị tác động nhiều.

Ngoài ra, Bình Dương đã chủ động có chính sách an sinh xã hội tốt cho người dân, đặc biệt tỉnh không có hộ nghèo.

Cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Trước tình trạng giải ngân đầu tư công thấp, mới đạt 18% kế hoạch cả năm, Thủ tướng yêu cầu Bình Dương cần rút kinh nghiệm, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Bình Dương cần coi dịch bệnh là cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi sang kinh tế số, xã hội số. Thủ tướng Phạm Minh Chính

"Đề nghị tỉnh kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm, cái nào của tập thể, cá nhân, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp hiệu quả", Thủ tướng chỉ đạo.

Ông nhấn mạnh giải ngân đầu tư công là giải pháp thúc đẩy kinh tế nên cần sớm giải quyết hạn chế này. Ông đề nghị Bình Dương thúc đẩy giải ngân đầu tư công bằng cách rà soát lại các dự án.

"Dự án nào hoàn thành nhanh được thì tập trung vốn, dự án nào không hoàn thành được, kéo dài thì đề nghị cắt", Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương nên "biến nguy thành cơ", xem dịch bệnh là cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế. Ảnh: Phạm Ngôn.

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương nên "biến nguy thành cơ". Cụ thể, Bình Dương cần coi dịch bệnh là cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi sang kinh tế số, xã hội số.

Bình Dương cần phân cấp, phân quyền trong quản lý, đi đôi với kiểm tra, giám sát và huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tỉnh cần nhân cơ hội này tái cơ cấu đội ngũ lao động, nâng cao tay nghề, năng lực quản lý. Bình Dương nên phối hợp với TP.HCM và các tỉnh lân cận để phòng chống dịch tốt nhưng vẫn phát triển kinh tế.

Về giao thông, Thủ tướng cho rằng nhiều con đường Bình Dương có thể tự làm được. Ông nhấn mạnh tỉnh là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có thể huy động vốn, phát triển quỹ đất, không gian mới.

Đứt gãy chuỗi cung ứng sẽ rất khó khôi phục

Thủ tướng cho biết hiện nhiều công ty tham gia các chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu ở diện rất rộng, ví dụ như Vinamilk. Khi đứt gãy sẽ rất khó khôi phục vì doanh nghiệp khác chen chân vào. Thủ tướng yêu cầu Bình Dương lưu ý vấn đề này.

Bình Dương cần chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng, tính đến phương án cho từng hoàn cảnh cụ thể để điều hành cho tốt. Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ông nhắc lại mục tiêu là chống dịch hiệu quả, đặc biệt là không để bùng phát dịch trong khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, cuộc sống người dân năm sau tốt hơn năm trước.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Thủ tướng nêu nhiều giải pháp. Trong đó, ông yêu cầu Bình Dương cần chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng, tính đến phương án cho từng hoàn cảnh cụ thể để điều hành cho tốt.

Thủ tướng yêu cầu việc thực hiện mục tiêp kép phải linh hoạt. Ví dụ, huyện, thị này ưu tiên chống dịch thì nơi khác phải ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cần căn cứ tình hình dịch cụ thể để xác định thứ tự ưu tiên.

Thủ tướng thăm nhà máy của Vinamilk tại Bình Dương sáng 27/6. Ảnh: Phạm Ngôn.

Ông nhắc nhở Bình Dương không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi chưa có miễn dịch cộng đồng. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao. Để giao dịch, giao lưu, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cần phải có chuyên gia, Thủ tướng nhắc nhở lượng chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương rất đông nên phải cẩn thận.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý dù đã tiêm vaccine, người dân vẫn có thể bị nhiễm bệnh. Ông dẫn chứng trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và cho biết người đã tiêm vaccine không có nhiều biểu hiện lâm sàng, có thể điều trị cách ly tại nhà như bệnh nhân bình thường. Ông lưu ý phải tuyên truyền vấn đề này để tránh tâm lý hốt hoảng khi tiêm vaccine rồi nhưng vẫn nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến việc tiêm vaccine.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bình Dương đảm bảo ổn định chính trị, an toàn, an ninh, an dân để tập trung phát triển kinh tế xã hội; tổ chức hiệu quả năm học và kỳ thu tốt nghiệp THPT sắp tới.