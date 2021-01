Bình Dương cách ly một xã do ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2

Ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng vừa được phát hiện ở Bình Dương là trường hợp về từ Hải Dương, liên quan bệnh nhân Covid-19 trước đó.

Người có kết quả xét nghiệm lần một dương tính với SARS-CoV-2 ở Bình Dương là bà N.T.P. (55 tuổi). Ca bệnh này liên quan bệnh nhân 1644 ở Hải Dương.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân ở Bình Dương được cụ thể như sau:

Trước đó, ngày 7/1, bà N.T.H. (56 tuổi) và bà P. cùng ngụ ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có về thăm gia đình tại xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tại đây, hai bà H. và bà P. tiếp xúc với cháu là anh N.V.Q. (BN1644 làm việc tại công ty TNHH POYUN).

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương chủ trù cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Báo Bình Dương.

Ngày 18/1, bà H. trở về Bình Dương rồi tiếp xúc với con gái là N.T.T.H. (đang là cán bộ công an xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo). Chị H. sau đó tiếp xúc với các cán bộ UBND xã Tân Hiệp.

Ngày 28/1, Công an xã Tân Hiệp tổ chức tổng kết công tác năm, chị H. có tiếp xúc với một phó trưởng Công an huyện Phú Giáo. Ngày 29/1, Phó trưởng Công an huyện Phú Giáo dự họp ở Công an tỉnh Bình Dương và tiếp xúc với nhiều cán bộ đồng nghiệp.

Đối với bà N.T.P., sau khi từ Hải Dương về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã đi xe khách của nhà xe T.C., trên xe có 9 người di chuyển về huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Bà P. đã tiếp xúc với khoảng 60 người. Bà P. được đưa đi cách ly ở Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo lấy mẫu xét nghiệm và cho ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Giáo, rạng sáng nay, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm 45 ca liên quan trường hợp nghi ngờ và đưa 147 người liên quan khác về cách ly tại Trung tâm Y tế mới huyện Bàu Bàng. Huyện cũng thành lập 6 chốt ở 6 tuyến đường để phong tỏa ấp Cà Na, xã An Bình với 388 hộ, 1.501 người dân, cho học sinh nghỉ học.

UBND huyện Phú Giáo yêu cầu UBND xã An Bình triển khai thực hiện nghiêm túc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày (từ 0h ngày 31/1 đến 0h ngày 14/2).

Với xã Vĩnh Hòa, xã Tân Hiệp, xã Phước Sang và thị trấn Phước Vĩnh, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Đối với các xã còn lại là Tam Lập, Phước Hòa, An Long, Tân Long, An Linh, An Thái thực hiện nghiêm chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

'Phải khoanh vùng nhanh hơn nữa ổ dịch tại Quảng Ninh, Hải Dương' Bác sĩ Trương Hữu Khanh đánh giá virus đã tồn tại trong cộng đồng từ trước nên thời điểm này cần thực hiện các biện pháp khoanh vùng ca bệnh nhanh hơn nữa.