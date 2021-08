Bình Định tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Trước tình hình những ổ dịch liên tục phát sinh ngoài cộng đồng, Bình Định tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngày 24/8, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ký quyết định tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng đến khi có thông báo mới, trừ các địa phương áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16. Đây là đợt thứ 3 liên tiếp, địa phương này áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh.

Riêng phường Đập Đá (thị xã An Nhơn), các xã: Cát Tường, Cát Hưng, Cát Hải, Cát Thắng và thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát), ông Long yêu cầu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nâng cao theo nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Người dân ở các địa phương này không ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở yên đó"; cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường. Thời gian áp dụng giãn cách là 7 ngày, kể từ 0h ngày 25/8.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy định phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là nguyên tắc 5K; hỗ trợ tối đa cho nhân viên y tế đến từng bữa ăn, giấc ngủ.

Ngành y tế phải chuẩn bị tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin an toàn, diện rộng trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương rà soát, sắp xếp lại các khu cách ly tập trung để trả lại trường học cho học sinh.

Ông Nguyễn Phi Long (giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra các chợ đầu mối phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: H.T.

Đối với các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 nâng cao, chính quyền địa phương phải tổ chức hỗ trợ sản xuất, thu hoạch mùa màng, chăm lo đời sống người dân. Tỉnh sẽ hỗ trợ cho mỗi tổ Covid-19 cộng đồng một triệu đồng. Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, Sở Công Thương phối hợp Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phải có các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Ông Long giao cho công an tỉnh tăng cường chỉ đạo để đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội; đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ cho thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát, đảm bảo việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhìn nhận việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch vẫn còn yếu, nhất là cấp xã, phường. Công tác quản lý địa bàn, quản lý người cách ly tại nhà đối với người về từ vùng dịch về còn nhiều sơ hở. Nhiều người dân có biểu hiện sốt, ho vẫn không đi khám bệnh, khai báo y tế. Các ngành, địa phương quản lý chưa chặt lái xe đường dài, đây là đối tượng có tỷ lệ mắc Covid-19 rất cao nhưng chưa kiểm soát tốt được.

Trước đó chiều 13/8, Bình Định từng áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh đến ngày 25/8.

Đến sáng 24/8, Bình Định đã ghi nhận 586 trường hợp mắc Covid-19.