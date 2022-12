Bình Định quảng bá 'thủ phủ mai vàng'

Lần đầu tiên thị xã An Nhơn (Bình Định) tổ chức Lễ hội Mai vàng An Nhơn trước thềm năm mới nhằm giới thiệu, quảng bá làng nghề truyền thống độc đáo đến với du khách.

Người dân thị xã An Nhơn bán mai trước dịp Tết ven quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Bình Định. Ảnh: Minh Hoàng.

Chiều ngày 28/12, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cho biết dịp trước, trong và sau Tết Quý Mão, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội nhằm tạo không gian vui xuân, đón Tết ấm áp cho người dân và du khách.

Theo ông Thanh, điểm nhấn trong hoạt động mừng đón xuân mới năm nay, từ ngày 9/1 đến 11/1, UBND thị xã An Nhơn sẽ tổ chức Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ nhất. Đây là chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá “thủ phủ mai vàng” An Nhơn đến với du khách gần xa.

Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ nhất diễn ra nhân kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, nhằm tôn vinh làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Lễ hội này có chủ đề Khát vọng tỏa sáng hứa hẹn thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tham dự.

Cánh đồng hoa mai ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Minh Hoàng.

Dịp này, UBND thị xã An Nhơn tổ chức diễu hành xe đạp - môtô; trưng bày 190 dáng mai thanh kỳ cổ quái; Triển lãm ảnh “An Nhơn xưa và nay”; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP của An Nhơn…

Thị xã An Nhơn (Bình Định) là "thủ phủ mai vàng” của miền Trung với khoảng 1.500 hộ dân trồng hàng triệu chậu mai cảnh cung cấp cho thị trường cả nước vào mỗi dịp xuân về.

Làng mai Háo Đức, một trong những làng mai Tết nổi tiếng ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Google Maps.