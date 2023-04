Bình Định phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng

Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang 12 người liên quan đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng.

Ngày 10/4, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết công an tỉnh vừa phối hợp triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng , tạm giữ nhiều người để mở rộng điều tra.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tập kích các địa điểm tại TP Quy Nhơn và huyện Phù Mỹ để bắt quả tang đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng trang mạng.

Cơ quan công an đã bắt giữ Đào Xuân Hiền (SN 1990, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) là chủ mưu cầm đầu đường dây này. Để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Hiền sử dụng tài khoản Master OK3910 có hạn mức khoảng 10 tỷ đồng để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thể thao.

Nguyễn Văn Thành (SN 1989), Lê Công Luận (SN 1992) và Đào Xuân Hậu (SN 1993, cùng phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) có vai trò giúp sức cho Hiền. Tại thời điểm phát hiện quả tang, còn có 7 người tham gia đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy những người liên quan tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng thời gian từ ngày 1/1-9/4, ước tính số tiền khoảng 100 tỷ đồng .

Tại huyện Phù Mỹ, cơ quan chức năng đã triệu tập Nguyễn Bá Vương (SN 1975, thị trấn Bình Dương, là mắt xích điều hành tổ chức đánh bạc trên mạng).

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ 12 người để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.