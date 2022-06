Bình Định điều tra vụ ném bom xăng vào nhà dân gây cháy nổ

Theo dữ liệu camera, 2 đối tượng di chuyển bằng xe máy đến trước cửa rồi dùng chai bia đổ đầy xăng ném vào nhà ông Bùi Quốc Thành. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn gia đình.

Ngày 20/6, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng Công an huyện Vân Canh đang phối hợp với Công an thị trấn Vân Canh điều tra, làm rõ và xác minh đối tượng ném xăng vào nhà một người dân.

Theo điều tra ban đầu, vào 23h ngày 18/6, một đối tượng đã dùng chai bia đổ đầy xăng ném vào nhà ông Bùi Quốc Thành (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) gây ra tiếng nổ; lửa đã bốc cháy từ chai xăng bị vỡ. Rất may, người nhà ông Thành đã kịp thời dập lửa, không để xảy ra cháy lớn.

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn gia đình.

Theo dữ liệu camera của nhà ông Thành, có hai đối tượng di chuyển bằng xe máy đến nhà ông. Sau đó, một người tiến vào gần nhà thực hiện hành vi trên. Ông Thành đã cung cấp dữ liệu camera cho lực lượng Công an điều tra, xử lý.

Ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, cho biết vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Công an huyện Vân Canh đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.