Bình Định cảnh báo tình trạng mua giấy tờ giả qua mạng

Công an Bình Định phát hiện nhiều vụ làm giả các loại giấy tờ rao bán qua mạng Internet, tiếp tay cho một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7/6, Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân cẩn thận trước các thông tin quảng bá dịch vụ làm các loại giấy tờ giả như bằng cấp, chứng minh nhân dân, giấy tờ xe và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... trên mạng Internet.

Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội nổi lên hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn, chuyển nhượng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các đối tượng này đang có chiều hướng gia tăng, ngày càng tinh vi gây bất bình trong xã hội.

Phùng Mạnh Tu, kẻ sử dụng 2 sổ đỏ giả để lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định nhận định nhiều loại giấy tờ giả rất giống thật từ màu sắc, cỡ chữ cho đến con dấu... Do vậy, khi có nhu cầu làm giấy tờ, người dân nên thật tỉnh táo và tìm hiểu kỹ thông tin, đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.

Khi phát hiện các bất thường trong giao dịch đất đai, cầm cố tài sản, hoặc nghi ngờ giấy tờ bị làm giả, người dân cần báo ngay cho công an xã, thị trấn gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Hiện Công an Bình Định An tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo bằng giấy tờ giả do Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi, huyện Phù Mỹ) cầm đầu. Hoa và đồng bọn mua sổ đỏ giả qua mạng để lừa nhiều người dân ở xã Mỹ Đức.

Công an huyện Tuy Phước đang thụ lý điều tra vụ Huỳnh Trúc Như (ngụ huyện Tuy Phước) có hành vi thông qua mạng xã hội facebook mua giấy chứng nhận đăng ký ô tô biển số 77A-127.11 mang đi thế chấp, lấy hơn 300 triệu đồng.

Còn Phùng Mạnh Tu (SN 1989, ở xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở giả mua qua mạng, lừa bán cho anh Đỗ Văn Thanh (ở huyện Tuy Phước) để chiếm đoạt 350 triệu đồng. Tu còn thuê ôtô của anh Trần Phạm Tiến Duy (ở TP Quy Nhơn), làm giả giấy chứng nhận đăng ký rồi lừa bán cho chị Trần Thị Hồng Vân (ở TP Quy Nhơn) với số tiền 520 triệu đồng.

Theo thống kê của Công an Bình Định, từ đầu năm đến nay, cơ quan điều tra đã phát hiện 4 vụ làm giả các loại giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, công an tỉnh này đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.