Bình Chánh rà soát tiêu chí lên thành phố

Với việc rà soát các tiêu chí lên thành phố, Bình Chánh có kế hoạch xác định phân kỳ đầu tư trong 4 năm tới.

Là đầu mối giao thông nối TP.HCM với các tỉnh ĐBSCL, Bình Chánh có loạt khu công nghiệp, bệnh viện cùng hàng trăm dự án đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đây là những thế mạnh của Bình Chánh trong việc phát triển kinh tế đô thị.

Tầm nhìn 2025

Mới đây, UBND huyện Bình Chánh phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức hội thảo tiềm năng phát triển đô thị và định hướng lập quy hoạch xây dựng đến năm 2040. Đây là một trong những bước khởi động để Bình Chánh thực hiện mục tiêu trở thành “thành phố trong thành phố” vào năm 2025.

Bình Chánh sở hữu hạ tầng kết nối hoàn thiện.

Về lộ trình triển khai, trong tháng 12, huyện Bình Chánh rà soát lại các tiêu chí lên thành phố để xác định phân kỳ đầu tư trong 4 năm tới, ước tính sơ bộ kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản như giao thông, trường học… khoảng 44.000 tỷ đồng . Để huy động nguồn lực “khổng lồ” trên, đại diện huyện cho rằng điều quan trọng nhất là điều chỉnh quy hoạch phù hợp và tạo ra cơ chế thu hút đầu tư xã hội hóa, khai thác nguồn lực quỹ đất nông nghiệp.

Trước đó, đầu năm, theo UBND huyện Bình Chánh, đến năm 2025, dự kiến số hộ còn sản xuất nông nghiệp chiếm 0,4% tổng số hộ. Rà soát các tiêu chí lên quận đến thời điểm tháng 3 năm nay, Bình Chánh đã đạt 26/30 tiêu chí.

Tuy nhiên, việc cân nhắc chuyển đổi từ huyện lên thành phố là một bước tiến mới mang tầm vóc và quy mô lớn của Bình Chánh. Thay vì lộ trình lên quận thông thường, Bình Chánh sẽ là thành phố phát triển độc lập với bộ máy chính quyền được tái cơ cấu hoàn toàn, trở thành cực đối trọng của Thủ Đức. Trong đó, nếu Thủ Đức là cực tăng trưởng của phía đông thì Bình Chánh đóng vai trò tương tự tại khu tây.

Bất động sản hưởng lợi

Việc lên thành phố là cơ sở quan trọng để nhận được đầu tư công từ hạ tầng, cơ sở vật chất đến dịch vụ. Từ đó thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến BĐS những nơi sắp hoặc vừa lên quận/thành phố có xu hướng tăng.

Thị trường BĐS Bình Chánh còn nhiều dư địa tăng trưởng. Ảnh: Westgate.

Đầu năm, sau khi công bố thành lập TP Thủ Đức, đến quý II giá BĐS nơi đây có dấu hiệu tăng trưởng. Báo cáo biến động giá nhà tại TP.HCM của Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết, nếu so với 2019, giá bán căn hộ tại một số vùng thuộc TP Thủ Đức đã tăng khoảng 2 lần. Ở phân khúc nhà liền thổ, shophouse thuộc TP Thủ Đức tăng từ mức dưới 100 triệu đồng/m2 năm 2019 lên khoảng 200 triệu đồng/m2.

Tại Bình Dương, sau khi lên thành phố, giá đất TP Dĩ An và Thuận An tăng khoảng 30%-40%, có vị trí tăng gấp 2 so với 2-3 năm trước. Trong khi đó, tại Tân Uyên, theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, thị trường nhà đất tại đây ghi nhận mức quan tâm tăng 38%-65% so với cuối năm 2020, giá BĐS tăng gần 30% khi có thông tin lên thành phố.

"Hạt nhân" trung tâm hành chính

Trước khi lên thành phố, Thủ Đức đã lấy hiện trạng sẵn có của khu vực để phân bổ các phân khu chức năng phù hợp. Đơn cử, Thủ Thiêm với cơ sở hạ tầng đáp ứng cho kinh tế tài chính được chọn là trung tâm tài chính. Kịch bản này dự đoán lặp lại tại Bình Chánh trong tương lai, với trung tâm hành chính hiện hữu có thể trở thành trung tâm của TP Bình Chánh và toàn khu tây.

Khu trung tâm hành chính Bình Chánh với nhiều tiện ích công.

Trong lộ trình lên quận hoặc thành phố, khu trung tâm hành chính được xem là đòn bẩy quan trọng và chiến lược dài hơi được địa phương xây dựng từ nhiều năm. Phát triển từ năm 2013, đến nay khu hành chính đã trở thành trung tâm văn hóa - thương mại của Bình Chánh nói riêng và toàn khu tây nói chung.

Khu hành chính nằm tại trung tâm thị trấn Tân Túc, quy hoạch khoa học với loạt tiện ích công bố gồm: UBND, chi cục thuế, trụ sở công an, bệnh viện, trường mầm non, nhà thiếu nhi, công viên kiểu mẫu rộng 2 ha. Bao quanh khu vực này là các cung đường thương mại sầm uất như đường Nguyễn Hữu Trí, đường Tân Túc (rộng 6 làn xe).

Đóng vai trò trung tâm, khu hành chính phát triển mạng lưới liên kết vùng với các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, tương lai sẽ có thêm tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ, tuyến Metro 3A, tuyến BRT số 1... Sự phát triển về hạ tầng giúp cư dân dễ di chuyển đến quận 1, trung tâm tài chính Thủ Thiêm (qua Võ Văn Kiệt)… trong khoảng 20 phút.

Sở hữu lợi thế hạ tầng, nhiều dự án lớn cũng có xu hướng dịch chuyển về gần trung tâm hành chính, tạo ra chuỗi đô thị hóa hiện đại liên hoàn, mang đến diện mạo mới cho nơi đây. Đơn cử, khu phức hợp Westgate được An Gia triển khai ngay trung tâm hành chính Bình Chánh với quy mô gần 2.000 căn hộ.