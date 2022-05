Binance đầu tư 3 triệu USD vào LUNA, giờ chỉ còn 3.000 USD

Khoản đầu tư vào LUNA của Binance giảm sâu, nhưng CEO sàn giao dịch này vẫn ưu tiên bảo vệ nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Năm 2018, Binance đầu tư 3 triệu USD vào hệ sinh thái Terra (LUNA), thu về 15 triệu token LUNA. Tính theo mức giá đỉnh, khoản đầu tư của Binance vào LUNA có lúc đạt 1,6 tỷ USD , tăng 560 lần so với số vốn bỏ ra. Theo thị giá hiện tại, số tiền này chỉ còn khoảng 2.931 USD .

Đến nay, số tài sản trên vẫn còn nằm yên trong địa chỉ ví thuộc sở hữu của sàn Binance, chưa từng bị di chuyển hay bán đi.

Trong một bài đăng trên Twitter của Changpeng Zhao (CZ), ông công bố địa chỉ ví chứa LUNA thuộc sở hữu của sàn giao dịch Binance.

“Diamond hand (người luôn nắm giữ tiền mã hoá bất chấp biến động) là phải như thế này, số token không bao giờ di chuyển ra khỏi ví. Đây là một chiến lược không dành cho các nhà giao dịch”, Changpeng Zhao, CEO Binance chia sẻ trên Twitter.

Dù gần như mất hết số tiền đã đầu tư, giám đốc điều hành Binance cho biết bản thân vẫn muốn bảo vệ các nhà giao dịch nhỏ lẻ bị thua lỗ sau vụ LUNA. CZ yêu cầu đội ngũ phát triển Terra bồi thường cho những nhà đầu tư cá nhân trước, sau đó đến Binance.

Đồng quan điểm, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, dự án blockchain có giá trị vốn hóa cao thứ hai trên thế giới kêu gọi đội ngũ hỗ trợ những nhà đầu tư ở quy mô vừa và nhỏ. Đây là nhóm bị cám dỗ bởi lời hứa lãi suất cao khi gửi UST trên nền tảng Anchor.

“Tôi ủng hộ ý tưởng chia sẻ và bồi thường nhanh chóng cho các ví nắm giữ lượng UST vừa và nhỏ, những người bị ảnh hưởng bởi lời hứa ngớ ngẩn về lãi suất 20% bằng tiền gửi USD từ một kẻ nổi tiếng. Đây cũng là cách chịu trách nhiệm và cảm thông từ giới nhà giàu”, Vitalik viết trên Twitter.

Theo Fortune, Binance là tổ chức đã đi cùng Terraform Labs trong nhiều năm từ khi thành lập. Quỹ Binance Labs là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong vòng gọi vốn 32 triệu USD trong năm 2018.

Sau cú sập của LUNA, mối quan hệ giữa Binance và Terraform Labs cũng không còn tốt đẹp. Hôm 14/5, Changpeng Zhao chia sẻ quan điểm trên Twitter rằng sàn hủy niêm yết đồng LUNA do muốn bảo vệ người dùng khỏi các biến động giá lớn, do nguồn cung được in liên tục.

Khi Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, đề xuất “đập đi xây lại” dự án và phân phối nguồn cung mới cho người nắm giữ LUNA, CZ thẳng thắn phản bác ý kiến của Do Kwon. “Kế hoạch này sẽ không hiệu quả", CEO Binance viết trong một tweet.

Trước đó, CZ tỏ ra không hài lòng với cách xử lý thiệt hại của đội ngũ dự án Terra.

“Phía Binance đã yêu cầu Terra khôi phục mạng lưới, đốt bớt LUNA và khôi phục mức neo giá 1 USD của stablecoin UST. Tuy nhiên, sàn giao dịch này không nhận được phản hồi từ dự án”, Changpeng Zhao cho biết trên Twitter.