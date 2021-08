Billie Eilish: 'Tôi ghét Internet'

Thông qua album "Happier Than Ever", Billie Eilish mong mọi người chấp nhận cô đủ trưởng thành để làm điều mình thích, bao gồm việc chuyển sang phong cách gợi cảm.

Theo SCMP, trong bìa album mới, Billie Eilish nhìn vô định về phía xa. Cô có đôi mắt xanh đầy trống rỗng, kèm theo đó là những giọt nước mắt đang rơi.

“Hạnh phúc hơn bao giờ hết” là thông điệp trong album vừa phát hành của nữ ca sĩ. Tuy lập được nhiều kỷ lục âm nhạc, kèn vàng ở tuổi 18, ngôi sao gen Z đối mặt với nhiều định kiến. Nhà sản xuất album Happier Than Ever cho biết ngôi sao 20 tuổi muốn mượn âm nhạc nói về cuộc đời của chính mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Tribune News Service, Billie Eilish nói về những khó khăn khi nổi tiếng ở tuổi 18, tranh cãi khi chuyển hướng sang hình tượng gợi cảm.

Billie Eilish khẳng định cô gặp nhiều áp lực khi nổi tiếng từ sớm.

"Tôi ghét Internet"

Sau khi đĩa đơn đầu tay Ocean Eyes trở thành bản hit nổi tiếng trên các nền tảng phát trực tuyến, Billie Eilish ký hợp đồng với hãng thu âm Darkroom Records, chính thức hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy sự nổi tiếng ập đến quá nhanh. Nữ ca sĩ không trang bị đủ kỹ năng để đối mặt với hào quang. “Tôi ghét Internet. Họ luôn săm soi theo dõi tôi. Tôi chỉ muốn mình là cô gái 16 tuổi, được sống như nhiều cô gái tuổi teen khác”, Billie Eilish khẳng định.

Ngôi sao sinh năm 2000 tiết lộ việc liên tục biểu diễn, đối mặt với áp lực khiến cô thường xuyên bị viêm thanh quản, đôi lúc phát sốt không kiểm soát.

Giờ đây, sau hơn 5 năm vật lộn với sự nổi tiếng, Billie Eilish khẳng định cô đã “lớn hơn đôi chút”, nhưng vẫn không quen với áp lực nổi tiếng. “Thành thật mà nói tôi trưởng thành hơn đôi chút. Tôi đang tìm hiểu mình là ai và muốn trở thành gì khi sang tuổi 21”, nữ ca sĩ nói.

Ở tuổi 17 đến 20, Billie Eilish tận hưởng hào quang khó có người nào có được. Với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, nữ ca sĩ được 6 đề cử Grammy, trong số đó có bốn giải thưởng quan trọng gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc, Đĩa hát của năm, Bài hát của năm và Album của năm.

Sau khi được đề cử, cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng được đề cử 4 giải Grammy trong năm, lúc ấy Eilish chỉ 17 tuổi. Cuối cùng, cô giành về 5 kèn vàng, số lượng mà nhiều ngôi sao ao ước.

Nữ ca sĩ sợ những thứ tiêu cực từ mạng xã hội.

Khi đại dịch Covid-19 ập đến, Billie Eilish có cơ hội tạm nghỉ ngơi, dành thời gian tìm hiểu những thứ đã qua. “Những năm qua, tôi không có thời gian để ngẫm nghĩ. Giờ đây, tôi nhìn lại mọi thứ đã qua ảnh hưởng đến mình thế nào”, cô nói.

Maggie Baird, mẹ của Eilish đề nghị cô và anh trai dành thời gian rảnh rỗi trong đại địch nhìn nhận bản thân, truyền tải điều đó vào âm nhạc. “Mẹ tôi nói hai đứa nên nói chuyện với nhau, có lẽ là 3 ngày/tuần xem điều gì sẽ xảy ra. Lúc đầu, tôi nghĩ điều đó không cần thiết, nhưng cuối cùng ca khúc My Future ra đời”, Finneas Baird O'Connell, anh trai của Eilish, 23 tuổi, nói.

Theo SCMP, bài hát là đĩa đơn đầu tiên của Happier Than Ever. Tuy được phát hành từ năm 2020, cô quyết định đưa vào album mới nhất để mơ mộng về những ngày tháng sắp mới. Cô đặt dấu hỏi bản thân là ai khi bước sang tuổi 21.

Trong Getting Older, bài hát mở đầu album, Billie Eilish viết: “Tôi phải quên đi những điều tôi từng thích / Bây giờ tôi chỉ cần có việc gì đó để làm”.

Lý giải về lời bài hát, Eilish cho rằng việc cố gắng theo đuổi, làm gì đó quá sức khiến điều đó trở thành gánh nặng. Sau khi trải qua nhiều thứ, cô cuối cùng tập làm quen với định kiến “không nên phàn nàn về áp lực vì đó là thứ khiến cô thành công và giàu có".

“Việc chấp nhận điều đó rất khó. Những người không trải qua cuộc sống này không thể biết chúng tôi đối mặt khó khăn thế nào. Điều đó thật kinh khủng. Tuy nhiên, tôi vẫn tôn trọng ý kiến của họ với tư cách là người lịch sự”, cô nói.

"Tôi đã trưởng thành"

Tuy nhiên, Eilish thừa nhận cô còn quá trẻ để tiếp nhận tất cả bình luận tiêu cực. Chỉ hai tuần trước cuộc phỏng vấn, giọng ca bad guy quyết định ngừng đọc các bình luận trên trang cá nhân có 87,8 triệu người theo dõi.

“Tôi hầu như tiếp nhận mọi bình luận trên Internet. Tuy nhiên, thật buồn khi một số người mang tôi ra làm trò cười. Tôi rất sợ điều đó và luôn suy nghĩ tiêu cực rằng đó có phải là sự thật về mình không”, Eilish nói.

Eilish kể lại rằng hầu hết nhận xét tiêu cực đều là về cơ thể cô. Vì sợ đối mặt với điều đó, ngay từ khi nổi tiếng, cô đã mặc những bộ trang phục nhằm mục đích che cơ thể như áo rộng thùng thình dáng dài, quần ống loe…

Đến tháng 5, khi quyết từ bỏ mái tóc xanh đặc trưng, để tóc vàng và diện nội y bó sát xuất hiện trên tạp chí Vogue, Billie Eilish lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Theo SCMP, nữ ca sĩ học cách chấp nhận bản thân và sống đúng với cảm giác “hạnh phúc hơn bao giờ hết”.

Billie Eilish khẳng định cô đã đủ trưởng thành để mặc những thứ mình thích.

“Tôi đã là phụ nữ và có quyền mặc những gì mình thích. Tôi biết mọi người sẽ phản ứng với những gì tôi đang mặc”, cô nói với Elle.

Eilish cho biết thời gian dài cô giấu cơ thể để tránh bị xâm hại tình dục: “Mọi cô gái đều muốn mình được chú ý. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, tôi không dám diện trang phục gợi cảm vì sợ bị tấn công”.

Tuy nhiên, khi xuất hiện trên Vogue, nữ ca sĩ bị một số người dùng mạng chỉ trích là đạo đức giả. Điều đó với cô là khá ngớ ngẩn. Cô đã đủ tuổi để diện nội y trên tạp chí, điều mà nhiều ngôi sao đã làm. “Tôi không hề vi phạm pháp luật để khiến mọi người thất vọng”, nữ ca sĩ khẳng định.

Trong cuộc phỏng vấn với Tribune News Service, nữ ca sĩ cho biết cô muốn chia sẻ những góc khuất trong cuộc sống với người hâm mộ. Eilish trải qua nhiều thứ và nhiều năm sống với năng lượng tiêu cực. Cô mong khán giả hiểu những khó khăn cô phải đối mặt.

Eilish cho biết cô háo hức được trở lại với khán giả. Ngày 3/9, thông qua Disney+, nữ ca sĩ giới thiệu 16 ca khúc mới trong buổi hòa nhạc đặc biệt ghi hình tại Hollywood Bowl. Vào năm 2022, cô có chuyến lưu diễn kéo dài 53 ngày. Cô hy vọng người hâm mộ mở lòng với những gì cô chia sẻ.

“Tôi là người cởi mở và mạnh dạn. Tuy nhiên, tôi không nghĩ bản thân đủ can đảm chấp nhận mọi thứ trên Internet. Bước sang tuổi mới, tôi chỉ đơn giản muốn được chấp nhận”, cô khẳng định.