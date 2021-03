Billie Eilish nhuộm tóc màu bạch kim

Billie Eilish được cho là thay đổi màu tóc để có tạo hình mới mẻ hơn trong các sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Ngày 17/3, nữ ca sĩ 7 lần giành giải Grammy đã khoe màn thay đổi ấn tượng với tóc mới. Cô đăng clip đứng ngắm màu tóc bạch kim cá tính và lắc lư theo nền nhạc Dateless Brown.

Như thường lệ, Billie Eilish xuất hiện trong trang phục oversized nhưng màu tóc khác biệt đã tạo nên điểm nhấn, sự thay đổi mới mẻ cho cô. Theo Daily Mail, đây có thể là tạo hình của giọng ca trẻ trong sản phẩm sắp tới.

Màu tóc mới cá tính của Billie Eilish. Ảnh: Daily Mail.

Tại Grammy lần thứ 63 hôm 15/3, Billie Eilish vẫn còn để kiểu tóc màu xanh neon ấn tượng. Kiểu tóc ban đầu là mullet nhưng sau một thời gian tóc của cô đã dài hơn trước. Phong cách tóc của những năm 1980 được cô làm mới bằng màu xanh dạ quang, dùng kĩ thuật ombre để phần đuôi tóc nhạt màu dần.

Trong một lần được phóng viên TMZ hỏi: "Người hâm mộ đang yêu thích mái tóc mullet 'cá đối' của bạn. Tại sao bạn lại quyết định để kiểu tóc này?", và Eilish trả lời: "Gì cơ, mái tóc 'cá đối'? Nghe cũng có lý đó. Nhưng bạn biết sự thật thế nào không? Một người thợ đã nhuộm tóc tôi và cắt xén đi một nửa. Vậy nên bây giờ tôi mới có kiểu đầu độc đáo này".

Billie Eilish nổi tiếng là nghệ sĩ thay đổi màu tóc liên tục, và nhờ cô nên các xu hướng tóc đều trở nên thịnh hành. Trước đó, cô từng nhuộm tóc màu hồng khói, xanh xám, xanh neon, xanh dương xám, xám khói...

Billie Eilish trên thảm đỏ Grammy lần thứ 63. Ảnh: Allure.

Trở lại đường đua âm nhạc năm 2021, Billie Eilish được giới chuyên gia dự đoán tiếp tục tỏa sáng với những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Ở Grammy 2021, Billie Eilish đến với tâm thế bình thản, không đặt nặng chuyện phải đoạt kèn vàng nhưng may mắn đã liên tiếp mỉm cười với cô.

Ngôi sao sinh năm 2021 được xướng tên chiến thắng giải Thu âm của năm cho Everything I Wanted. Nữ ca sĩ tỏ ra khiêm tốn trên sân khấu khi muốn san sẻ niềm hạnh phúc với đàn chị Megan Thee Stallion - người đứng chung hạng mục đề cử với cô.

No Time to Die - ca khúc chủ đề phần phim mới nhất của thương hiệu 007 - do Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell thể hiện đã thắng hạng mục Bài hát hay nhất viết cho phương tiện truyền thông nghe nhìn. Ca khúc được yêu thích dù phim chưa chính thức ra mắt.

Năm ngoái, Eilish làm nên lịch sử khi là nữ nghệ sĩ đầu tiên “ôm trọn” 4 giải thưởng quan trọng của Grammy.