Billie Eilish lần đầu mặc gợi cảm trên tạp chí

Giọng ca sinh năm 2001 lần đầu diện trang phục tôn vòng một đầy đặn trên bìa tạp chí thời trang.

Theo People, Billie Eilish được chọn làm gương mặt trang bìa tạp chí Vogue Anh số tháng 6/2021. Trên trang bìa tạp chí, giọng ca 20 tuổi tạm xa rời những bộ cánh oversized cá tính, cô trở nên khác lạ trong tạo hình quyến rũ.

Nữ ca sĩ diện bộ trang phục ôm sát cơ thể, tôn ba vòng nóng bỏng, đặc biệt là đôi gò bồng đảo đầy đặn. Mái tóc bạch kim cũng khiến diện mạo nữ ca sĩ thêm nổi bật.

Billie Eilish lần đầu hở ngực trên bìa tạp chí. Ảnh: Vogue.

"Các bức ảnh khác cho thấy ca sĩ chiến thắng giải Grammy mặc bộ trang phục kết hợp nội y của Mugler, cũng như diện chiếc corset từ Alexander McQueen phối với găng tay cao su, thắt lưng và tất chân của Atsuko Kudo", tờ People chú thích.

Theo Billie Eilish, không phải bộ ảnh nào cũng sẽ đem tới cảm giác tích cực cho người xem, và sự xuất hiện lần này của cô có thể cũng vậy. Cô đã lường trước nhiều ý kiến không hay nhưng vẫn luôn tự tin vào chính mình.

"Nếu bạn yêu cơ thể mình, tại sao lại mặc nội y? Tại sao bạn lại không để lộ toàn bộ cơ thể", Eilish lấy ví dụ về những bình luận có khả năng xuất hiện trên mạng xã hội.

"Chuyện của tôi là sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn, tất cả điều khiến tôi dễ chịu", cô nhấn mạnh.

Các bức ảnh được công bố chỉ vài ngày sau khi Eilish phát hành Your Power - đĩa đơn mới nhất nằm trong album thứ hai sắp phát hành của cô, Happier Than Ever.

"Ca khúc giống như bức thư ngỏ gửi đến những kẻ chỉ biết lợi dụng, chủ yếu là đàn ông. Tôi muốn mọi người hãy lắng nghe tôi. Đừng cố gắng đoán già đoán non về người tôi đề cập trong bài hát, bởi vì tôi không chỉ nhắc đến một người", cô chia sẻ.