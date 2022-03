Billie Eilish giải thích về vẻ mặt khó chịu tại Oscar

Trong suốt lễ trao giải Oscar, Billie Eilish chỉ bật cười khi được gọi tên chiến thắng hạng mục Ca khúc nhạc phim xuất sắc cho "No Time to Die".

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94, Billie Eilish xuất hiện với bộ váy quá khổ của thương hiệu Gucci, biểu cảm gương mặt không vui trên thảm đỏ. Phóng viên của Insider gọi khoảnh khắc này là "biểu tượng cảm xúc của thiếu niên buồn bã".

Khi được hỏi về điều này, giọng ca gen Z chia sẻ: "Chỉ là tôi đang trưởng thành thôi". Cô nói mình là một đứa trẻ đang nhận thức được những điều tốt đẹp xung quanh và cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có.

"Tâm trạng của em tốt hơn nhiều phải không?", phóng viên hỏi, và Eilish trả lời: "Chắc chắn rồi. Em đang rất vui".

Gương mặt lạnh của Billie Eilish trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2022. Ảnh: Insider.

Eilish bày tỏ sự hồ hởi sau khi cô và anh trai Finneas Baird O'Connell được xướng tên chiến thắng hạng mục Ca khúc nhạc phim xuất sắc cho No Time to Die của bom tấn No Time to Die.

Với chiến thắng này, Billie Eilish đã trở thành nghệ sĩ sinh ra trong thập niên 2000 đầu tiên ẵm tượng vàng Oscar. Tượng vàng của hai anh em Billie Eilish cũng là thành tích duy nhất mà No Time to Die gặt hái tại lễ trao giải năm nay.

"Ước mơ cả đời của chúng tôi là được viết một bản nhạc chủ đề cho James Bond, điều mà chúng tôi không bao giờ nghĩ sẽ trở thành sự thật. Thật không thể tin được chúng tôi lại được công nhận với bài hát này", anh em nhà Eilish chia sẻ.

Trước đó, ca khúc này cũng được vinh danh ở lễ trao giải Quả cầu Vàng và Grammy.

Billie Eilish và anh trai tươi cười sau khi ẵm tượng vàng Oscar. Ảnh: Teen Vogue.

Eilish bày tỏ sau hậu trường Oscar: "Tôi nỗ lực từ năm 14 đến 20 tuổi, và mọi cố gắng đã được đền đáp". Năm 13 tuổi, Eilish thu âm ca khúc Ocean Eyes và đăng tải lên SoundCloud hai năm sau đó. Đến năm 2019, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? có thành tích đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.