Billie Eilish đáp trả khi bị chê diện áo hai dây

Trước khi bị chỉ trích vì diện áo hai dây xuống phố, Billie Eilish thường xuyên lên tiếng và tìm cách đối phó, vượt qua vấn nạn body shaming (miệt thị cơ thể).

Billie Eilish trở thành tâm điểm của truyền thông, mạng xã hội khi diện áo hai dây dạo phố ở Los Angeles hôm 12/10. "Mặc gì kỳ vậy", "Tốt hơn là nên mặc áo rộng", "Nhìn khó chịu quá"... là những lời miệt thị không đáng mà ca sĩ 18 tuổi phải nhận.

Trong lần hiếm hoi mặc thoải mái, trái với phong cách kín đáo như thường lệ, cô lại gặp chỉ trích ngoại hình. "Billie chỉ là cô gái 18 tuổi. Việc vô cớ tấn công và bình luận cơ thể người khác có đáng không?", một tài khoản trên Daily Mail bênh vực nữ ca sĩ.

Cũng có ý kiến cho rằng Billie Eilish bị chỉ trích chỉ vì có thân hình đầy đặn, nhiều sao nữ diện đồ táo bạo hơn vẫn được khen ngợi chỉ vì ba từ "thân hình chuẩn".

Billie Eilish gặp chỉ trích vô cớ vì diện áo hai dây. Ảnh: BackGrid.

Im lặng không đồng nghĩa với chịu đựng

Trước những ý kiến miệt thị, thắc mắc về việc thay đổi phong cách thời trang bất ngờ, Billie Eilish không trực tiếp đưa ra ý kiến nhưng có cách đáp trả sắc bén.

Theo Insider, tuy không lên tiếng, giọng ca Lovely chia sẻ video nói về việc tôn trọng và có cái nhìn bình thường với cơ thể người khác của blogger Chizi Duru, như lời đáp trả bình luận thiếu tế nhị.

Trong đoạn video ngắn của blogger da màu, cô lên tiếng yêu cầu người dùng mạng xã hội nên văn minh và thực tế hơn, đừng miệt thị và làm tổn thương người khác chỉ để làm thỏa mãn bản thân.

Billie Eilish thường ẩn mình trong những bộ trang phục quá khổ. Ảnh: Getty.

"Nhiều người nghĩ chuyện cao, thấp, mập hay gầy - vốn rất bình thường - lại là điều bất thường. Không! Bụng to, ngực phụ nữ bị chảy xệ sau khi sinh con có vấn đề gì chứ?", Chizi Duru nói trong video.

Blogger da màu cũng khẳng định đã đến lúc có cái nhìn bình thường với cơ thể người khác. Mọi sự miệt thị, lời lẽ thiếu văn minh cần được bài trừ.

Insider và nhiều trang tin khác đã đưa tin về cách đáp trả dư luận của Billie Eilish và cho đây là cách làm thông minh. Im lặng không đồng nghĩa với chịu đựng. Cô đang mượn lời người có sức ảnh hưởng để thay lời muốn nói.

Hành trình vượt qua body shaming

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, ngôi sao 18 tuổi nói cô là nạn nhân của nạn miệt thị. Từ bé, dù mặc gì cũng cô bị đánh giá vì là con gái của diễn viên Patrick O'Connell. Vì vậy, không chỉ riêng lần bị phản ứng do diện áo hai dây, giọng ca Everything I Wanted nhiều lần lên tiếng về vấn đề body shaming.

Bắt đầu từ việc theo đuổi phong cách oversize.

Không ít lần, Eilish khiến truyền thông thắc mắc vì phong cách thời trang kín đáo dù ở sự kiện hay xuống phố. Lý giải điều này, ca sĩ 18 tuổi cho biết đây là cách giúp cô tự vệ, đối phó với nạn miệt thị ngoại hình.

Hồi tháng 4, trong cuộc phỏng vấn với Dazed, nữ ca sĩ cho biết cô thấy "thiếu an toàn" khi mặc trang phục hở hang. "Tôi ghét cơ thể mình. Tôi chán việc bị người khác nhìn chằm chằm mình", cô nhớ lại giai đoạn đầu chọn gắn với phong cách oversize.

Tuy nhiên, cô dần nhận ra đây là cơ thể của mình, việc tự trách hoặc ghét bỏ hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngoài ra, việc mặc đồ oversize không chỉ để che chắn, phong cách này là một phần không thể thiếu với Eilish.

Sao nữ 18 tuổi nói luôn bị chỉ trích dù mặc gợi cảm hay kín đáo. Ảnh: BackGrid, Getty.

Đầu tháng 6, cô tiếp tục có cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ. Lần này, nữ ca sĩ khẳng định việc che giấu bản thân bắt nguồn từ ám ảnh, đánh giá của người khác trong quá khứ.

"Đôi khi tôi mặc như con trai nhưng cũng có lúc lộng lẫy như con gái. Việc người khác mặc định tôi giống đàn ông khiến tôi bị ảnh hưởng và chọn gắn bó với phong cách này" ca sĩ 18 tuổi nói với GQ Anh.

Đồng thời, cô khẳng định không muốn ai đánh giá kích cỡ cơ thể hay vóc dáng của mình. Song, sau nhiều năm đối mặt với nạn body shaming, cô đã quen với việc đó và chống lại bình luận tiêu cực.

"Điều đó không đồng nghĩa với việc tôi mặc như vậy mãi. Một ngày nào đó tôi sẽ thức dậy và diện sơ mi ra đường, điều mà tôi từng làm trong quá khứ", ca sĩ đoạt giải Grammy nói với GQ Anh.

Trước đó, Billie Eilish từng làm phim ngắn mang tên Not My Responsibility (tạm dịch: Đó không phải trách nhiệm của tôi) nói về nạn miệt thị cơ thể, những định kiến mà công chúng áp đặt lên cô.

Trong lúc trình diễn ca khúc All the Good Girls Go to Hell hồi tháng 3, cô đã phát bộ phim ngắn trên màn hình sân khấu. Trong video, nữ ca sĩ lần lượt cởi bỏ trang phục, cuối cùng để lộ cơ thể đầy đặn với áo hai dây.

"Có người thích, kẻ ghét trang phục và phong cách của tôi nhưng cũng có lắm người lấy ra để chê bai, miệt thị bằng lời lẽ nặng nề. Có người chưa bao giờ nhìn thấy dáng vóc thực sự của tôi nhưng vẫn cứ phán xét”, cô nói trong phim ngắn.

Not My Responsibility nói lên thông điệp "Cơ thể phụ nữ không phải là để phán xét, miệt thị hay bình phẩm". Ảnh: Muzika.

Ca sĩ 18 tuổi khẳng định cô vốn sinh ra đã thế và không việc gì phải thay đổi. Eilish cũng truyền đi thông điệp cơ thể phụ nữ không phải là để phán xét, bình phẩm hay miệt thị dù người đó là ai.

"Bạn muốn gì ở tôi? Nhỏ nhắn hơn, yếu đuối hơn hay phải mềm mại hơn? Bạn thấy vai tôi có vấn đề à? Hay ngực tôi, bụng tôi và hông tôi có chỗ nào không ổn? Cơ thể sinh ra là của tôi mà", cô đưa ra lý lẽ.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định thường xuyên gặp lời chỉ trích dù có mặc gì đi nữa vì định kiến. " Tôi mặc đồ rộng, cá tính thì bị chỉ trích không phải phụ nữ, tôi mặc gợi cảm lại nói là hư hỏng. Giá trị của tôi chỉ phụ thuộc vào bạn hay sao? Tại sao chúng ta phải áp đặt ý kiến lên người khác?", giọng ca Bad Guy nói.

Từ việc bị miệt thị, chủ nhân 5 kèn vàng Grammy biến trang phục oversize thành phong cách riêng và từng bước tạo dấu ấn với hình ảnh ca sĩ cá tính.

"Eilish theo đuổi phong cách phi giới tính. Cô ấy yêu thời trang nhưng cũng rất tự do, thoải mái, không chạy theo định kiến phụ nữ phải gợi cảm như nhiều sao nữ khác", Samantha Burkhart, stylist của Eilish nói.

Với những gì đã làm, Billie Eilish là sao nữ hiếm hoi dám lên tiếng bảo vệ chính mình và phụ nữ sống trong lời lẽ miệt thị nói chung.