Billie Eilish bị chỉ trích vô cớ vì diện áo hai dây

Trước đó, đầu tháng 3, Billie lần đầu cho khán giả thấy ngoại hình thật. Trong lúc trình bày ca khúc All the Good Girls Go to Hell, màn hình sân khấu hiện lên đoạn video cô mặc gợi cảm và nói về vấn đề miệt thị ngoại hình. "Cơ thể sinh ra là của tôi đúng không? Nhưng nếu tôi mặc đồ rộng, cá tính thì bị chỉ trích không phải phụ nữ, tôi mặc gợi cảm lại nói là hư hỏng. Giá trị của tôi chỉ phụ thuộc vào bạn hay sao? Tại sao chúng ta phải áp đặt ý kiến lên người khác?", ca sĩ 18 tuổi nói. Ảnh: Getty.