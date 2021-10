Bill Murray gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel

Ngôi sao 71 tuổi tiết lộ sẽ đảm nhận vai bí mật trong “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Ông và Jonathan Majors là hai gương mặt mới của thương hiệu.

Trong bài phỏng vấn mới thực hiện với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, nam diễn viên Bill Murray tiết lộ mình sẽ đóng một vai bí mật ở bộ phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania từ Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Murray nói với nhà báo Patrick Heidmann gần đây ông vừa quay một bộ phim Marvel, thừa nhận “đáng lẽ tôi không được hé răng với ai về chuyện này”.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sẽ ra rạp vào năm 2023. Ảnh: Marvel Studios.

“Cậu biết đấy, gần đây tôi có quay một bộ phim Marvel. Đáng lẽ tôi không được hé răng với ai về chuyện này đâu, nhưng kệ đi. Chắc nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi hay tin tôi nhận một dự án phim siêu anh hùng. Nhưng với tôi, câu chuyện đơn giản hơn nhiều. Tôi biết đạo diễn bộ phim và rất thích con người này”, Bill Murray chia sẻ.

Nam diễn viên 71 tuổi mô tả vị đạo diễn là người “vui vẻ, khiêm tốn” và “có mọi đức tính ta từng kỳ vọng ở một đạo diễn phim”. Vì thiện cảm với vị đạo diễn, Bill Murray đã quyết định gật đầu: “Thế nên tôi đã nhận lời tham gia dự án. Thường thì những bộ phim đồ sộ chuyển thể từ truyện tranh không mấy hấp dẫn tôi với tư cách một diễn viên”.

Trong bài phỏng vấn, Bill Murray không trực tiếp nhắc đến tên Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tuy nhiên, ông tiết lộ vị đạo diễn khiến mình rất ưng ý kể trên là tác giả của phim Bring It On (2000). Peyton Reed, đạo diễn của Ant-Man and the Wasp (2018) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania chính là cha đẻ của Bring It On.

Thông tin càng được củng cố khi trước đây không lâu, trang TheCosmicCircus dẫn tin từ Mandy.com cho hay nam diễn viên John Townsend đã thế thân cho Bill Murray trong một dự án có tên Dust Bunny. Đây là mật danh được sử dụng cho Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ngoài Ant-Man and the Wasp: Quantumania, trong năm 2021, Bill Murray cũng bận rộn với nhiều dự án mới. Dự án điện ảnh Asteroid City và mini-series The Now có sự góp mặt của nam diễn viên đều đang trong khâu hậu kỳ, sẵn sàng ra rạp trong năm 2022.

Hình ảnh Bill Murray trong The French Dispatch. Ảnh: IMDb.

Asteroid City là phim mới của đạo diễn Wes Anderson, quy tụ nhiều gương mặt hạng A của Hollywood như Scarlett Johansson, Margot Robbie, Tom Hanks, Adrien Brody, Tilda Swinton… Bill Murray có thể coi như “chàng thơ” của Wes Anderson khi ông góp mặt trong hầu hết phim do vị đạo diễn 52 tuổi đạo diễn.

Ngôi sao gạo cội cũng đang trong thời gian quảng bá cho tác phẩm The French Dispatch của Anderson. Chính thức phát hành từ ngày 21/10 tại Bắc Mỹ, phim hiện thu 1,5 triệu USD từ phòng vé nội địa. Trên toàn thế giới, tác phẩm đã kiếm 4,07 triệu USD . Đây không phải kết quả khả quan cho bộ phim có kinh phí ước tính lên đến 25 triệu USD .

Theo IDMb, The French Dispatch được mô tả như “bức thư tình gửi tới những nhà báo”. Phim lấy bối cảnh một tòa báo Mỹ giữa thành phố giả tưởng Pháp thế kỷ 21, với dàn sao hạng A Hollywood như Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Bill Murray…