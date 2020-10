Bill Gates tiết lộ chi tiết cuốn sách mới về biến đổi khí hậu

Cuốn “How to Avoid a Climate Disaster” của tỷ phú Bill Gates sẽ được xuất bản vào tháng 2/2021.

Vai trò tác giả sách không phải là một điều mới đối với Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft và tổ chức Gates Foundation.

Ông từng ra mắt cuốn sách đầu tiên, The Road Ahead, năm 1995 và sau đó là cuốn Business @ the Speed of Thought năm 1999.

Nhưng tác phẩm tiếp theo của Bill Gates sẽ tập trung vào một trong những vấn đề sống còn của thời đại chúng ta: Biến đổi khí hậu.

Cuốn How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need (tạm dịch Làm thế nào để tránh được thảm họa khí hậu: Các giải pháp chúng ta có và đột phá chúng ta cần) sẽ được nhà xuất bản Knopf ấn hành vào ngày 16/2/2021.

Cuốn sách dày 288 trang và có giá 27,95 USD . Ảnh: Amazon.

Theo trang web của đơn vị xuất bản sách, Gates đã dành một thập kỷ để tìm hiểu nguyên nhân và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Với sự giúp đỡ của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, kỹ thuật, khoa học chính trị và tài chính, ông tập trung vào những việc phải làm để ngăn chặn sự trượt dài của hành tinh trước thảm họa môi trường.

Trong cuốn sách của mình, Bill Gates vạch ra một kế hoạch rộng lớn, thực tế và dễ tiếp cận về cách toàn cầu có thể đạt được mức phát thải khí nhà kính để tránh thảm họa khí hậu.

Ông cũng làm rõ rằng việc đạt được mục tiêu này không đơn giản và không dễ thực hiện, nhưng nếu thực hiện đúng kế hoạch mà ông đề ra thì đó là một mục tiêu chắc chắn trong tầm tay của chúng ta.

Thông tin ngày 19/10, Gates cho biết ông có đề xuất các bước đi tích cực mà các cá nhân, chính phủ và công ty đều có thể tiếp cận được.

Gates chia sẻ trên Twitter: “Được truyền cảm hứng khi thấy rất nhiều sự quan tâm trong những ngày này đối với vấn đề biến đổi khí hậu và biết rằng thế giới đã đặt ra một số mục tiêu đầy tham vọng để giải quyết vấn đề đó. Những gì chúng ta cần bây giờ là các kế hoạch thiết thực để đạt được những mục tiêu đó".

Bill Gates được truyền cảm hứng khi thấy rất nhiều sự quan tâm đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Ảnh: Cnet.

Vào tháng 8, ông cảnh báo rằng mặc dù dịch COVID-19 là "khủng khiếp" nhưng cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu có thể còn tồi tệ hơn. Ông nói rằng vào năm 2100, biến đổi khí hậu có thể "gây ra số người chết gấp 5 lần" so với virus corona.

Ông cũng đang đặt nhiều hy vọng vào cuốn sách mới. "Tôi hy vọng sẽ giải thích vấn đề khoa học này một cách rõ ràng và hấp dẫn", Gates bày tỏ trong một bài đăng trên blog GatesNotes của mình.

"Tôi cũng đề xuất một kế hoạch cho những gì chúng ta cần làm trong thập kỷ tới và hơn thế nữa để xây dựng các công cụ giúp chúng ta loại bỏ khí thải nhà kính, trong khi nhân rộng các giải pháp mạnh mẽ mà chúng ta đã có", ông viết.