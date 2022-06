Bill Gates: 'Tiền mã hóa dựa trên niềm tin là có người ngốc hơn mình'

Nhà sáng lập Microsoft tỏ thái độ tiêu cực khi được hỏi về thị trường tiền mã hóa. Ông cho biết bản thân không đầu tư tiền số.

Tại hội nghị về khí hậu do TechCrunch tổ chức hôm 14/6, tỷ phú Bill Gates khơi lại những lời chỉ trích về tài sản kỹ thuật số. Ông phản đối các dự án tiền mã hoá và cho rằng NFT và tiền số hoạt động dựa trên "lý thuyết kẻ ngốc hơn", tức là tài sản sẽ luôn bán được nếu có người khờ khạo mới tham gia thị trường.

“Rõ ràng, những hình ảnh NFT con vượn (Bored Ape Yatch Club) sẽ cải thiện cả thế giới", Bill Gates nói một cách mỉa mai tại sự kiện ở California, Mỹ.

"Loại tài sản này hoàn toàn dựa trên lý thuyết kẻ ngốc hơn, là sẽ có người trả giá cao hơn tôi. Nó cũng có sức hấp dẫn từ việc trốn thuế hay những hành vi phạm pháp. Dù sao thì tôi không hề liên quan đến chúng, không mua hay bán khống chúng", Bill Gates nói thêm.

Bill Gates từng thẳng thừng chê tiền mã hóa trong buổi hỏi đáp trên diễn đàn Reddit. Ảnh: GatesNotes.

Trước đó, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum cũng tỏ thái độ tiêu cực với bộ sưu tập NFT Bored Ape Yatch Club (BAYC) nổi tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với Time, ông cho rằng việc phô trương tài sản đã ăn sâu vào tiềm thức của giới đầu tư tiền số, điển hình là việc khoe khoang các NFT BAYC.

“Điều nguy hiểm là bạn sở hữu các NFT con vượn trị giá 3 triệu USD . Nó đang trở thành một trò cờ bạc biến tướng”, Vitalik Buterin nói với Time.

Trước đây, tỷ phú Bill Gates từng nhiều lần chỉ trích tiền số. Vào năm 2021, ông tranh luận với tỷ phú Elon Musk về các rủi ro của và tác hại với môi trường của việc khai thác Bitcoin.

Chia sẻ trong buổi thảo luận Ask Me Anything trên Reddit, Bill Gates cho biết ông không sở hữu bất kỳ đồng tiền số nào. Bên cạnh đó, Gates tỏ ra lo ngại khi nhiều người bị cuốn vào thị trường hàng ngày.

“Tôi thích đầu tư vào những thứ có giá trị đầu ra. Một công ty tạo ra giá trị dựa trên cách họ tạo ra sản phẩm cho người dùng. Tiền số chưa có giá trị thực tế”, Bill Gates chia sẻ.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, sáng 14/6 (giờ Việt Nam), đồng tiền số lớn nhất thị trường đã có đợt bán tháo lớn khiến giá nhanh chóng mất mốc 21.000 USD , lao dốc về 20.952 USD /đồng.

Đợt sụt giảm của Bitcoin khiến danh mục đầu tư của các quỹ, công ty và nhiều quốc gia nắm giữ Bitcoin đều “ngập” trong sắc đỏ. Trong đó, MicroStrategy đã thua lỗ khoảng 1,2 tỷ USD trên danh nghĩa.

Sáng 15/6, giá Bitcoin nhanh chóng lao dốc về dưới 21.000 USD .

Công ty này chi 250 triệu USD để mua 21.454 BTC với mức giá trung bình là 11.652 USD /đồng. Sau đợt tăng trưởng đột biến của thị trường tiền số, MicroStrategy vẫn liên tục tích luỹ đồng tiền mã hoá lớn nhất thị trường.

Tính đến nay, công ty của CEO Michael Saylor đã chi tổng cộng 3,965 tỷ USD để mua Bitcoin với mức giá trung bình là 30.691 USD /đồng. Hiện MicroStrategy là công ty đại chúng sở hữu nhiều Bitcoin nhất với tổng tài sản lên đến 129.218 BTC.

So với thị giá hiện tại, công ty này đang thua lỗ khoảng 1,2 tỷ USD trên danh nghĩa, khi mức giá trung bình mua vào đạt 30.691 USD /đồng. Dù danh mục đầu tư đỏ lửa, Michael Saylor vẫn lạc quan và tin vào tương lai của đồng Bitcoin.

“Tin tưởng vào Bitcoin”, Michael Saylor, Giám đốc điều hành MicroStrategy viết trên Twitter trong lúc thị trường sụt giảm vào tối 13/6.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Zing News. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.