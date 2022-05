Bill Gates ra sách về cách ngăn chặn đại dịch

Cuốn “How to Prevent the Next Pandemic” được phát hành đầu tháng 5, cho thấy mối quan tâm của vị tỷ phú với vấn đề đại dịch.

Hơn một năm sau khi ra sách về biến đổi khí hậu, Bill Gates tiếp tục xuất hiện trong vai trò tác giả với sách về chủ đề ngăn chặn đại dịch. Cuốn How to Prevent the Next Pandemic (tạm dịch: Làm thế nào để ngăn chặn đại dịch tiếp theo) được phát hành đầu tháng 5. Từ khi đại dịch bùng phát đến tháng 12/2021 (thời điểm Bill Gates viết cuốn sách), đã có 5,9 triệu người qua đời vì đại dịch. Dẫn lời nhà dịch tễ học Larry Brilliant "Bùng phát là không thể tránh khỏi, nhưng đại dịch là tùy chọn", Bill Gates cho rằng có thể tránh được mất mát nhiều như vậy nếu chúng ta có lựa chọn tốt hơn. Bill Gates và cuốn sách mới. Ảnh: Bill Gates/Facebok. Ta có thể ngăn chặn một đại dịch mới giết chết hàng triệu người và tàn phá nền kinh tế toàn cầu hay không? Bill Gates tin rằng câu trả lời là có. Trong cuốn sách của mình, ông trình bày những điều mà thế giới có thể học được từ Covid-19, cách để ngăn chặn một đại dịch tương tự. Dựa vào kiến ​​thức được chia sẻ của các chuyên gia dịch tễ hàng đầu thế giới và kinh nghiệm của bản thân trong việc chống lại các căn bệnh gây tử vong thông qua Gates Foundation, trước tiên, Bill Gates mang tới thông tin khoa học về các bệnh truyền nhiễm. Sau đó, ông cho chúng ta thấy cách các quốc gia trên thế giới phối hợp nhau không chỉ có thể ngăn chặn một thảm họa giống Covid-19, mà còn loại bỏ các bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả bệnh cúm. Người sáng lập Micrisoft đưa ý tưởng ngăn chặn đại dịch tiếp theo bằng một hệ thống cảnh báo toàn cầu, xét nghiệm quy mô lớn, đội ngũ phản ứng nhanh với khoản chi hàng chục tỷ USD mỗi năm. Nếu một đợt bùng phát liên quan được xác định nhanh chóng bởi cơ quan y tế công cộng địa phương, hệ thống chống dịch này tiến hành các bước để sẵn sàng ngăn một đại dịch. Bất kỳ điều gì khác thường đều được chia sẻ với các nhà khoa học để nghiên cứu và thông tin được tải lên cơ sở dữ liệu toàn cầu do một nhóm chuyên trách giám sát. Nếu một mối đe dọa được phát hiện, các chính phủ sẽ báo động và đưa ra khuyến nghị công khai về việc lập kế hoạch du lịch, giãn cách xã hội và thông báo tình trạng khẩn cấp… Họ bắt đầu sử dụng các biện pháp có sẵn như giấy cách ly, thuốc kháng virus và xét nghiệm có thể được thực hiện ở bất cứ đâu. Nếu những biện pháp trên không đủ, bước tiếp theo là bắt tay vào phát triển các thử nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine mới. Việc chẩn đoán, xét nghiệm riêng phải được triển khai nhanh chóng để một lượng lớn người có thể được kiểm tra trong thời gian ngắn. Các loại thuốc và vaccine mới được phê duyệt nhanh chóng bởi được chuẩn bị quy trình thử nghiệm từ trước. Việc sản xuất sẽ được tiến hành lập tức vì các nhà máy đã sẵn sàng. Theo Bill Gates, hệ thống này sẽ nhanh chóng sản xuất đủ vaccine cho tất cả, nên không ai bị bỏ lại phía sau. Vaccine sẽ đến đúng nơi cần, sản phẩm đến tay bệnh nhân, thông tin về tình hình sẽ được công bố rõ ràng, tránh hoảng sợ. Điểm quan trọng là tất cả điều này phải được diễn ra nhanh chóng. Mục tiêu là ngăn chặn các đợt bùng phát trong vòng 100 ngày đầu tiên trước khi chúng có cơ hội lây lan khắp thế giới. "Nếu ngăn chặn đại dịch Covid-19 trước 100 ngày, chúng ta có thể đã cứu được hơn 98% số người bị thiệt mạng", Bill Gates viết trên trang Gatesnotes. Trong hơn hai năm qua, Bill Gates đã chi khoảng 2 tỷ USD hỗ trợ các hoạt động phản ứng với đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Vào năm 2015, ông từng cảnh báo về một đại dịch lớn. Trước đó, năm 2011, ông từng thảo luận về tình hình kinh tế khi xảy ra đại dịch. Đầu năm 2022, Bill Gates cũng cho rằng số ca mắc Covid-19 sẽ giảm khi thế giới vượt qua làn sóng biến thể Omicron. Ông dự đoán Covid-19 trở thành bệnh như cúm mùa.