Bill Gates lần đầu xuất hiện sau ly hôn, vẫn đeo nhẫn cưới

Bill Gates xuất hiện trong một buổi hội thảo trực tuyến, trên tay vẫn đeo nhẫn cưới. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của tỷ phú Mỹ sau nhiều ngày trốn tránh giới truyền thông.

Theo Business Insider, vị tỷ phú vẫn đeo chiếc nhẫn trên ngón áp út bên bàn tay trái trong sự kiện hội thảo trực tuyến diễn ra vào ngày 19/5. Buổi hội thảo diễn ra 2 tuần sau khi Gates và vợ cũ Melinda French Gates thông báo ly hôn.

New York Post đưa tin vị tỷ phú có lời phát biểu tại Diễn đàn Toàn cầu của phòng Thương mại Mỹ về phục hồi kinh tế. Đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng sau thông báo ly hôn của ông. Trong video ghi lại, chiếc nhẫn vẫn hiện diện trên ngón tay ông.

Chiếc nhẫn cưới vẫn được Bill Gates đeo trong lần xuất hiện đầu tiên sau thông báo ly hôn.

Ngày 3/5, bà Melinda và Bill Gates đã công bố kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm, khiến giới công nghệ và những người ủng hộ cặp đôi bất ngờ. Trong thời gian qua, nhiều câu hỏi xoay quanh những vấn đề liên quan đến khối tài sản trị giá lên đến 130 tỷ USD của cặp đôi, số phận của Quỹ Bill và Melinda, thừa kế cho các con và nhiều yếu tố khác.

Những câu chuyện liên quan đến đạo đức của Bill Gates như lịch sử tình ái của ông với các nhân viên nữ của Microsoft vào năm 2000 cũng bị mang ra mổ xẻ. Người phát ngôn của Gates đã xác nhận mối quan hệ này và nói rằng mọi chuyện “đã kết thúc trong hòa bình”.

Theo New York Post, bà Melinda đã từng nói chuyện với luật sư ly hôn vào năm 2019 sau khi tin tức về mối quan hệ tai tiếng giữa chồng bà với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein được công khai. Gates và Epstein thường xuyên gặp nhau từ 2011-2014, theo The New Yorker, WSJ và NYTimes đưa tin. Trả lời WSJ vào năm 2019, Gates cho biết ông thực sự đã gặp Epstein nhưng giữa họ không có “bất kỳ mối quan hệ kinh doanh hay tình bạn nào với ông ta”.

Page Six nhận được thông tin rằng Gates đang ở ẩn tại một câu lạc bộ golf độc quyền tại California. Trước đó, ông được cho là đã ở nhà riêng tại Indian Wells suốt 3 tháng liền trước khi công bố vụ ly hôn.