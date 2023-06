Bill Gates khuyến nghị nhiều tác phẩm đặc biệt cho hè 2023

Trong danh sách chia sẻ năm nay, Bill Gates không chỉ giới thiệu sách mà còn có cả chương trình truyền hình và các tác phẩm âm nhạc.

Bill Gates là một mọt sách, ông thường đưa ra danh sách tác phẩm nên đọc cho từng mùa. Ảnh: Gatesnotes.

Trong các năm trước đây, người đàn ông giàu thứ tư thế giới thường khuyến nghị một số cuốn sách trong mùa hè vào đầu tháng sáu. Nhưng năm nay, Gates quyết định rằng “cuộc sống có nhiều thứ hơn để trải nghiệm, không chỉ riêng việc đọc sách”.

Trong các tác phẩm khuyến khích trải nghiệm năm nay, người đồng sáng lập Microsoft đã thêm một chương trình Netflix và tuyển chọn danh sách phát Spotify vào đề xuất của mình với mong muốn “kết hợp sách cùng nhiều trải nghiệm khác biệt”.

Gates bày tỏ: “Tôi chỉ đề xuất hai cuốn sách, một cuốn tiểu thuyết và một cuốn phi hư cấu, cùng nhiều điều khác mà tôi yêu thích gần đây, bao gồm một bộ phim truyền hình lấy bối cảnh ở Đan Mạch và vài chục bài hát được phát luân phiên thường xuyên theo ý thích của tôi".

Bill Gates đánh giá: Đây là những cuốn sách, bài hát và chương trình tuyệt vời dành cho mùa hè”.

Tác phẩm được xuất bản tháng 7/2022. Ảnh: Amazon.

Đầu tiên là cuốn tiểu thuyết Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow của Gabrielle Zevin. Đây là một trong những cuốn sách được đánh giá cao năm 2022.

Theo đánh giá của Gates, Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow - một cuốn tiểu thuyết xoay quanh hai người bạn cùng nhau xây dựng một công ty trò chơi điện tử - là một câu chuyện mà ông có sự tương đồng và nhắc ông nhớ về mối quan hệ với Paul Allen và công việc hai người đã cùng nhau làm tại Microsoft”.

Tác phẩm thứ hai là Born in Blackness của Howard French. Trong Born in Blackness, tác giả Howard W. French đã dựng lại câu chuyện về thế giới hiện đại lấy lịch sử châu Phi làm trung tâm. Gates chia sẻ rằng ông “học rất nhiều điều từ cuốn sách được nghiên cứu kỹ lưỡng và chu đáo này”. Ông cũng cho hay: “Châu Phi đã có rất nhiều thứ trước khi người châu Âu đến. “Trên thực tế, theo giải thích của French, nhiều vương quốc châu Phi đã thành lập các quốc gia cạnh tranh với châu Âu về tổ chức chính trị, sức mạnh quân sự, thương mại, nghệ thuật và thám hiểm. Tôi muốn nói rằng Born in Blackness khiến tôi muốn biết nhiều thứ hơn”.

Cuốn sách được ra mắt tháng 10/2021. Ảnh: Amazon.

Ngoài hai cuốn sách này, Gates cũng chia sẻ về bộ phim Borgen - phát trực tuyến trên Netflix

Trước đây, Gates đã đề xuất các bộ phim và chương trình truyền hình, nhưng đây là lần đầu tiên ông đưa phim vào danh sách đề xuất mùa hè.

Doanh nhân thành công 67 tuổi nói rằng ông đã “say mê cả bốn mùa” của Borgen - câu chuyện về một chính trị gia hư cấu của Đan Mạch khi bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này.

Gates bày tỏ: “Tôi bị cuốn hút bởi cách các liên minh chính trị liên kết và hợp tác với nhau. Và tôi thích xem Thủ tướng Birgitte Nyborg tìm ra tất cả. Bà ấy là một nhà lãnh đạo có nguyên tắc và tài năng, nhưng cũng hay mắc sai lầm và đôi khi mất phương hướng. Borgen đề cao giá trị giải trí nhưng tôi cũng đã học được rất nhiều điều”.

Danh sách đề xuất năm nay của Gates cũng đặc biệt hơn khi chia sẻ loạt bài hát được tuyển chọn trên Spotify. Các bài hát được phát Spotify theo yêu thích của ông bao gồm tác phẩm của rất nhiều nghệ sĩ, từ Enrique Iglesias đến Vampire Weekend.

Gates cho hay: “Ngày nay, tôi thích tìm hiểu về các bài hát và nghệ sĩ mới thông qua các lời giới thiệu từ các con tôi. Chúng có đôi tai tuyệt vời và cả những người bạn như ca sĩ Bono - người có tài năng âm nhạc rất tuyệt”.