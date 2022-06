Bill Gates giới thiệu 5 cuốn sách hay cho mùa hè

Cuốn The Ministry for the Future của tác giả Kim Stanley Robinson. Bill Gates đã được nhiều người khuyên nên đọc cuốn sách này vì các vấn đề biến đổi khí hậu ông từng viết sách đều được tác giả Kim đề cập và còn được kịch tính hoá một cách thú vị. Theo Bill Gates, dù nội dung cuốn sách phức tạp nhưng Robinson đã mang tới một câu chuyện hấp dẫn và lôi cuốn, trải dài nhiều thập kỷ và xuyên suốt các lục địa, cùng loạt ý tưởng và nhân vật đặc sắc.