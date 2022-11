Bill Gates chia sẻ 5 cuốn sách yêu thích cho mùa lễ hội

Tác phẩm phù hợp nhất chia sẻ cách vượt lên bản thân: The Inner Game of Tennis, Robert Gallwey. Theo Bill Gates, cuốn sách từ năm 1974 này là cuốn phải đọc đối với bất kỳ ai chơi quần vợt, nhưng ngay cả những người chưa bao giờ chơi môn thể thao này cũng sẽ đúc rút được điều gì đó từ nó. Tin rằng trạng thái tinh thần luôn quan trọng hơn sức mạnh thể chất, tác giả Gallwey đã đưa ra nhiều lời khuyên về cách vượt lên từ những sai lầm. Ảnh: Amazon.