Bill Gates bay ít hơn, ăn thịt nhân tạo để bảo vệ môi trường

Tỷ phú Bill Gates vừa xuất bản một cuốn sách về biến đổi khí hậu. Ông cũng thay đổi cuộc sống để góp phần bảo vệ môi trường như giảm di chuyển bằng máy bay và ăn thịt nhân tạo.

Theo CNBC, trong show Ask Me Anything mới nhất của tỷ phú Bill Gates trên Reddit hôm 19/3, một người dùng đặt câu hỏi về cách giảm lượng khí thải carbon. Nhà đồng sáng lập Microsoft khuyên mọi người tiêu thụ ít hơn.

"Ông đang làm gì để tiêu thụ ít hơn?", một người dùng khác hỏi thêm.

"Tôi đang lái ôtô điện. Nhà của tôi sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời. Thỉnh thoảng, tôi ăn thịt nhân tạo. Tôi mua nhiên liệu hàng không xanh. Tôi trả tiền cho công nghệ thu khí trực tiếp (DAC) của Climeworks. Tôi giúp tài trợ các máy bơm nhiệt điện trong nhà ở giá rẻ để thay thế khí đốt tự nhiên", Gates viết.

Nhà sáng lập Microsoft tiết lộ sẽ di chuyển bằng đường hàng không ít đi rất nhiều. Ảnh: Reuters.

"Tôi dự định bay ít hơn nhiều, sau khi đại dịch đã chứng minh rằng chúng ta vẫn ổn khi các chuyến bay giảm đi", ông nói thêm.

Microsoft đã tạo ứng dụng Teams cho phép họp và trò chuyện thông qua các cuộc gọi video. Gates rời khỏi hội đồng quản trị của Microsoft hồi năm ngoái. Tuy nhiên, ông vẫn nắm giữ cổ phần của tập đoàn và tham gia đánh giá các sản phẩm do công ty phát triển.

Nhà sáng lập Microsoft cũng đề cập đến các chương trình nhằm thúc đẩy nỗ lực xanh. "Với tôi, đổi mới là việc cung cấp dịch vụ cho mọi người mà không phát thải", ông nhận định.