‘Bigcityboi’ và 14 bản rap/hip hop được vinh danh ở đề cử ZMA 2020

OK (Binz): Bản rap tự sự của Binz gây sốt trong top 5 #zingchart tuần, bội thu 70 triệu lượt nghe trên Zing MP3. OK phủ sóng thị trường nhờ ca từ chiêm nghiệm, cách rap thơ mộng và đầy trải đời của nam rapper. Zing MP3 là đối tác chính thức của MAMA ở thị trường Việt Nam. Các thông tin của thị trường Việt Nam sẽ do Zing MP3 cung cấp cho MAMA - dựa trên số liệu bảng xếp hạng #zingchart. Với thành tích nhạc số ấn tượng trong năm của OK và Bigcityboi, Binz chiến thắng giải thưởng danh giá Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA 2020.