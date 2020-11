'Bigcityboi' của Binz có phù hợp để trình diễn ở Hoa hậu Việt Nam?

Nếu nghe kỹ, khán giả sẽ nhận ra Binz đã thay đổi hai câu trong ca khúc "Bigcityboi" để mang lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2020.

Binz trình diễn 'Bigcityboy' ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Phần trình diễn của Binz mở màn cho tiết mục áo tắm của top 22 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra vào tối 20/11. Các ca sĩ khách mời gồm Hoàng Thùy Linh, Binz, Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết. Binz gây chú ý khi trình diễn mở màn phần thi áo tắm. Anh mang đến ca khúc hit thời gian qua - Bigcityboi.

Không thể phủ nhận Bigcityboi có giai điệu cuốn hút, bắt tai. Tuy nhiên, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi đạo diễn chương trình lựa chọn ca khúc này. Bởi Bigcityboi vốn là bài nhạc để nhảy, thể hiện chất ngông, phong cách "bad boy" của Binz. Nói một cách đơn giản, Bigcityboi nhuốm màu sắc "chơi bời", tiệc tùng.

Binz trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2020.

Để có thể trình diễn ca khúc trên sóng truyền hình quốc gia, Binz đã phải chỉnh sửa phần lời ở đôi chỗ. Anh bỏ từ tiếng Anh nhạy cảm trong câu "Big city. SpaceSpeakers in da house make some... noise".

Ngoài ra, câu "Trói em bằng cà vạt/ Penthouse trên Đà Lạt" được đổi thành "Trói em vào vần thơ/ Dù văn chương anh rời rạc".

Việc thay đổi ca từ khiến Bigcityboi trở nên an toàn hơn để hát ở chung kết Hoa hậu Việt Nam. Song, theo ý kiến khán giả, cách làm này tương đối khiên cưỡng. Bởi cụm từ vần thơ và văn chương dường như chẳng mấy liên quan đến hai câu sau - "Nếu mà ngoan em sẽ bị thương/ Nếu mà hư em sẽ được phạt".

Chưa kể, câu "Anh on top, em ở trên anh" vẫn được giữ nguyên. Trong câu này, Binz sử dụng cụm từ tiếng Anh "on top", có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Trong một vài video giải thích ca từ của Bigcityboi trước đây, nhiều người đã hiểu "on top" theo nghĩa nhạy cảm.

Về tổng thể, dù sửa lời, Bigcityboi vẫn không hẳn phù hợp để hát ở màn đồng diễn áo tắm của Hoa hậu Việt Nam. Phần trình diễn này khiến người xem có cảm giác lấn cấn.

"Về nghĩa đen, ca từ của Bigcityboi có thể không phản cảm, nhưng lại đầy tính hình tượng. Mỗi người hình dung theo một cách khác nhau. Cá nhân mình thấy nó không phù hợp cho cuộc thi nhan sắc, tôn vinh phụ nữ", khán giả Lan Anh bày tỏ. Thành viên mạng Mai Chung nhận xét: "Hoa hậu Việt Nam 2020 lựa chọn tiết mục của Binz hơi khiên cưỡng, có thể gây hiểu lầm. Theo tôi, nhiều ca khúc khác phù hợp hơn. Chưa kể, Bigcityboi cũng rất lệch tông so với toàn bộ tiết mục ở đêm thi cũng như ý nghĩa mà chương trình muốn truyền tải".