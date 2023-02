'Big 3' hàng không của Trung Quốc phục hồi 70% lượng khách

China Southern Air, Air China và China Eastern Airlines đã có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Hành khách chuẩn bị làm thủ tục tại sân bay quốc tế Đại Hưng ở Bắc Kinh. Ảnh: Wang Zhao.

Lượng hành khách tại ba hãng hàng không hàng đầu của Trung Quốc đang tăng trở lại khi hoạt động du lịch dần phục hồi sau gần ba năm hạn chế do Covid-19, theo Bloomberg. China Southern Air Co. đã lấp đầy 72,7% số ghế trong tháng 1. Tiếp theo là Air China Ltd., với hệ số tải hành khách là 69,9%. Con số này của China Eastern Airlines Corp là 68,3%.

Hệ số tải hành khách là tỷ lệ phần trăm số ghế đã được lấp đầy trên máy bay và là một chỉ số về lợi nhuận. Cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong của China Southern đã tăng tới 3,7% vào thứ năm, trong khi China Eastern tăng 5,1% và Air China tăng 5,7%. Cả ba đều tăng hơn 17% kể từ đầu tháng 12.

Ba hãng hàng không lớn nhất của Trung Quốc đã lỗ 190 tỷ nhân dân tệ ( 27,7 tỷ USD ) trong ba năm qua do dịch Covid-19 cản trở hoạt động đi lại. Chính sách Zero Covid của Bắc Kinh làm tổn thương nhiều nhất đến các hãng hàng không hàng đầu do quy mô của họ quá lớn.

Ngoài sự gián đoạn do đại dịch gây ra, các hãng hàng không Trung Quốc cho biết họ bị ảnh hưởng bởi giá dầu cao và đồng nhân dân tệ yếu hơn. Tiền tệ của đất nước tỷ dân đã giảm khoảng 8% so với đồng USD vào năm ngoái.

Caixin gần đây cho biết một số hãng hàng không nhà nước đã bị Bắc Kinh chỉ trích vì tung ra vé giảm giá để lấp đầy chỗ ngồi. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này. Trước đây, cơ quan này đã áp đặt các hạn chế đối với vé giá rẻ vì điều này có thể gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh.

Một quan chức CAAC cho biết vào tháng trước rằng Trung Quốc dự kiến ​​số lượng chuyến bay quốc tế sẽ tăng trở lại từ 15% đến 25% so với trước khi xảy ra đại dịch vào cuối tháng 3. Liang Nan - quan chức CAAC - cho biết sự phục hồi của các chuyến bay quốc tế chậm hơn so với các dịch vụ nội địa do các hãng hàng không cần nhiều thời gian hơn để sắp xếp công suất và khởi động lại các tuyến. Bên cạnh đó, nhiều hành khách vẫn còn tâm lý ngại ra nước ngoài.

Tờ Shanghai Securities News cho biết lưu lượng hành khách trên các chuyến bay quốc tế đã được cải thiện trong tháng 1. Ví dụ, tính đến ngày 6/2, China Eastern đã khai thác 52 tuyến quốc tế với 302 chuyến bay hàng tuần. Con số này sẽ tăng lên 60 tuyến và 410 chuyến bay hàng tuần vào ngày 28/2.

Trong một cuộc họp báo, Phó giám đốc CAAC Wu Shijie cho biết lưu lượng hành khách trong tháng 1 là 74,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi lưu lượng vận tải hàng không là 72,9% tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 76% so với năm 2019.