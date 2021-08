‘Biểu tượng thất truyền’ có phiên bản truyền hình

Trailer mới của TV series “The Lost Symbol” được tung lên mạng, ấn định lịch phát hành chính thức trong tháng 9.

ScreenRant đưa tin series tiền truyện của The Da Vinci Code - được chuyển thể từ nội dung cuốn tiểu thuyết ăn khách The Lost Symbol (Biểu tượng thất truyền) - đã ấn định ngày lên sóng. Thông tin được Peacock công bố trong trailer thứ hai của The Lost Symbol. TV series chính thức phát sóng từ 16/9.

Hồi đầu năm, Peacock từng công bố thông tin sẽ sản xuất một series tiền truyện cho The Da Vinci Code với nội dung xoay quanh những chuyến phiêu lưu đầu tiên của vị học giả Robert Langdon. Series có nhan đề tạm đặt Langdon.

Nam diễn viên Ashley Zukerman (ở giữa) thủ vai giáo sư biểu tượng học Robert Langdon bản truyền hình. Ảnh: Peacock.

Tới ngày 17/5, Peacock tung trailer đầu tiên cho The Lost Symbol. Phim xoay quanh cuộc hành trình đầy rẫy hiểm nguy của Robert Langdon nhằm giải mã các biểu tượng lịch sử bí ẩn. Thủ vai chính Robert Langdon là Ashley Zukerman (Succession).

Kịch bản The Lost Symbol do Dan Dworkin và Jay Beattie phát triển, với nhân vật chính là chàng giáo sư biểu tượng học trẻ tuổi Langdon tại Đại học Havard. Sau khi giáo sư cố vấn của mình bị bắt cóc, Langdon cũng sa vào một âm mưu nguy hiểm. Phim có sự góp mặt của Valorie Curry, Eddie Izzard, Sumalee Montano và Beau Knapp.

Thông qua những chi tiết đã tiết lộ ở trailer, The Lost Symbol vẫn bám sát diễn biến chính của nguyên tác trong khi có sáng tạo thêm nhiều nội dung mới. Đảm nhận vai trò sản xuất series phim là Dan Brown, Brian Grazer và Ron Howard. Howard cũng là người đã đạo diễn phiên bản chuyển thể điện ảnh The Lost Symbol với Tom Hank trong vai chính.